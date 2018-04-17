Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Superprodução

Dona Ivone Lara será homenageada em musical no Rio

Serão três atrizes, para interpretá-la da infância à maturidade

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 19:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 19:31
Dona Ivone Lara Crédito: Divulgação
Dona Ivone Lara será homenageada em um musical a estrear em setembro no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio, intitulado Um Sorriso Negro, título de um famoso samba seu. Ela vinha participando nos últimos seis anos da pré-produção, contou o idealizador do espetáculo, Jô Santana, nesta terça-feira, 17. A sambista morreu na segunda-feira, aos 97 anos.
"É uma grande homenagem à mulher, ao empoderamemto feminino. Dona Ivone foi pioneira como compositora (a primeira mulher a ter samba na avenida, em 1965, por seu Império Serrano)", disse Santana, que já encenou um musical sobre Cartola - o projeto é de uma trilogia de sambistas fundamentais, e será concluído com Martinho da Vila.
"Como disse Alcione, Dona Ivone era um pássaro que veio do Império Serrano para guiar todo mundo. Era a mãe que acalentava e cuidava, a avó. Ela estava empolgada com a peça. A família aprovou o texto. Vamos fazer também uma exposição no teatro, com fotos e figurinos. A peça começa com o encontro dela com a médica Nise da Silveira", explicou. A compositora era enfermeira e trabalhou com a famosa psiquiatra.
A direção será de Elisio Lopes; a direção musical, de Rildo Hora, que produziu disco de Dona Ivone e era seu amigo. Serão três atrizes, para interpretá-la da infância à maturidade. As audições serão no Itaú Cultural, no fim de maio. A peça chega a São Paulo em 2019.
Eliana Lara, nora de Dona Ivone, que a acompanhava em shows, ajudando-a a se vestir, contou que ela mantinha a lucidez e a musicalidade. Ausentava-se por vezes e depois se punha a solfejar uma nova melodia. Nessas horas, mandava chamar o neto e parceiro, André Lara. A última parceria faz "uns oito meses". "Foi minha segunda mãe. Muito amorosa. Era muito requisitada para shows, especialmente em São Paulo. Era reverenciada e ovacionada."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados