Domingo de rock, forró e pagode no ES. Confira a agenda cultural

BALADA

Vitrine

"Pagode de Verão. Às 18h, com a banda Freelance. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Grupo Freelance se apresenta em Vila Velha Crédito: Divulgação

Fluente

Arrastapé da Ilha com Severo Gomes. Às 18h. Entrada: R$ 15 (lista até 19h30); R$ 20 (lista até 21h); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Pinguim Music Bar

Alisson do Banjo e A Firma. Às 16h. Couvert: R$ 10. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Liverpub Vitória

Sunday Festival, com Band Boys (pop punk), Outras Velharias (rock) e Jahfreeca (reggae). Às 18h. Entrada: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Correria Music Bar

Baú do Vinil & Classic Rock ao Vivo. Às 19h. Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Restaurante Coco Bambu. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100.

FESTA

Super Ressaca de Carnaval

Domingo. Com Comichão, Mania de Samba, Primeira Classe, Nandinho Santos, Garotos da Praia e DJ Nenenzão. Às 15h. Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3853, Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99898-1912.

Domingueira do Forró

Com Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 8 (meia); R$ 15. Informações: (27) 3229-2352.

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até dia 25 de fevereiro.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Outros Eus

Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.

Retrospectiva 2017

Mostra coletiva de artistas que expuseram com muito sucesso durante o ano na Casa da Memória de Vila Velha. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h. Até 1º de março.