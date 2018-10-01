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SORTUDOS

Dois brasileiros participarão de cruzeiro no Caribe com 'Irmãos à Obra'

Discovery Home & Health abre inscrições para espectadores viajarem com apresentadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 19:58

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 19:58

Os irmãos Jonathan e Drew Scott, apresentadores do 'Discovery Home ENTITY_amp_ENTITYHealth' Crédito: Reprodução/Discovery Home ENTITY_amp_ENTITYHealth
Os irmãos Jonathan e Drew Scott participarão de um cruzeiro de cinco dias pelos mares do Caribe na companhia de dois espectadores brasileiros. O sorteio será realizado pelo canal Discovery Home & Health. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, dia 1º, por meio do site e podem ser feitas até o dia 22 de outubro.
Para participar, o internauta só precisa responder a seguinte pergunta: "Qual o canal do Irmãos à Obra?". Quem customizar uma foto e marcar um amigo com a hastag #IrmãosABordo tem mais chance de ganhar, de acordo com informações do formulário de inscrição.
Os gêmeos apresentam o reality show canadense "Irmãos à Obra", que mostra a compra de um imóvel usado e todo o processo de reforma feito pelos novos compradores.
O vencedor do concurso, que será anunciado no dia 3 de novembro, poderá levar um acompanhante e terá todas as despesas pagas pelo canal de TV a cabo. O cruzeiro partirá de Miami, nos Estados Unidos, no dia 3 de dezembro.

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