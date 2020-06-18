Doe Esperança: festival on-line entrega donativos a 7 instituições do ES

Entrega de donativos arrecadados pelo "Doe Esperança" à Cufa ES Crédito: Gabriel Costa/Cufa-ES

Os eventos on-line têm se engajado nos caminhos da solidariedade devido à pandemia do novo coronavírus. No Espírito Santo, diversos shows e festivais arrecadam doações para instituições capixabas. Um deles ocorreu no sábado, 13 de junho, o Doe Esperança. O festival que reuniu gastronomia, música e atividades físicas angariou diferentes produtos, conseguindo somar cerca de R$ 30 mil em donativos que vão ajudar sete instituições do Estado.

Os contemplados com o auxílio mobilizado pelo Doe Esperança serão a Acacci; Lar dos Idosos; Hemoes; Cufa ES; Vira Lata Vira Luxo; Banco de alimentos da PMV; e Afeec. Elas irão receber produtos como alimentos não perecíveis, artigos de higiene e limpeza, roupas, entre outros.

Alguns dos donativos já foram entregues, como os copos de água e garrafinhas para o Hemoes, com o objetivo de compor os lanches dos que doam sangue, além das roupas, comida e material de EPI entregues à Cufa-ES. Outras doações estão em processo de entrega, foi o que explicou o idealizador do projeto da Booa Produções, Mateus Carvalho. (Confira a lista de materiais a serem entregues no fim do texto)

Entrega de doações festival "Doe Esperança" à Cufa-ES

Carvalho comentou também que a escolha das instituições que estão sendo ajudadas foi feita visando as mais idôneas. Buscamos as que acreditamos que irão fazer o melhor uso das doações, afirma.

A respeito da repercussão do evento, o organizador relatou que superou as expetativas. A live ficou em segundo lugar em views no Espírito Santo, perdendo apenas para a do Alemão do Forró, pontou animado.

No entanto, Carvalho fez uma ressalva: afirmou que esperava mais doações dos capixabas. Talvez as pessoas estivessem saturadas de lives e doações, talvez por conta do feriado, pontuou sobre um índice de contribuições menor do que o esperado por parte da população local.

O EVENTO

O espetáculo, recheado de atrações para todos os gostos, foi transmitido pelo YouTube e Instagram. Sendo uma realização da Booa Produções em parceria com o Barlavento, onde foi feita a filmagem de mais de 15 horas, e o Wanted Pub.

Entre as atrações musicais estavam Glauco, Jv Saxx, Banda Comichão e Léo Lima. As Djs Jess Benevides e Monia Lombardi ficaram por conta de animar o público de noite. Para além das atrações musicais, houve a participação do chefe de cozinha Diego Henrique, de especialistas em drinks e preparadores físicos.

Para alcançar o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa divulgou contas no PicPay das instituições para doações diretas. Também recebeu donativos em um ponto físico no sistema Drive-thru. Ainda realizou duas rifas, que totalizaram R$ 3.500 em prêmios, e incentivaram em suas redes sociais doações de sangue.

MAIS EDIÇÕES

Novas edições do projeto 100% solidário vêm por aí, foi o que garantiu o organizador. Temos o objetivo de tornar ele anual, independente do contexto, declarou Mateus Carvalho.

Embora mais eventos da iniciativa venham a ocorrer a cada ano, existe a possibilidade de que haja mais um Dõe Esperança ainda em 2020, caso a pandemia perdure no segundo semestre. Pretendemos fazer uma edição perto do Natal, comenta.

DOAÇÕES ARRECADADAS