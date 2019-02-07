Do diretor Tim Burton, novo 'Dumbo' ganha trailer inédito; assista

No dia 28 de março, chega aos cinemas brasileiros a mais nova produção com atores reais (live-action) da Disney uma nova versão para a clássica história Dumbo.
O novo filme sobre o elefante voador tem direção de Tim Burton. Na história, o personagem Dumbo nasce no circo de Max Medici (Danny DeVito), que incube a Holt Farrier (Colin Farrell) cuidar do elefante.
Ao apresentar os primeiros sinais de que pode, com suas grandes orelhas, voar, o animal desperta o interesse do empresário V.A. Vandevere (Michael Keaton), que o leva para seu novo empreendimento, a Dreamland.
Nomes como Alan Arkin e Eva Green também integram o elenco do filme, que estreia em 28 de março no Brasil.