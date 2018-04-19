DJ internacional coloca música de capixaba em sua playlist

DJ internacional coloca música de capixaba Gabriela Deptulski em sua playlist Crédito: Reprodução/YouTube Escritório

Gabriela Deptulski, de 29 anos, acordou nesta quinta-feira (19) com um susto dos bons. Logo pela manhã, ela foi rotineiramente olhar as novidades no seu feed do Instagram e se deparou com uma marcação em um post de Danger Mouse - famoso DJ e produtor internacional que já trabalhou com gente do peso de Red Hot Chili Peppers, Norah Jones, Black Keys e Gorillaz. Ele fez uma playlist e incluiu o My Magical Glowing Lens, grupo encabeçado por ela, no repertório. A música incluída pelo DJ foi "Portal", do disco "Cosmos", lançado em 2017.

"Eu nem acredito que isso aconteceu ainda", dispara Gabriela, quando perguntada se ela já sabia da novidade. "Não tenho nenhum contato com ele e nem sequer sei como ele me descobriu. Provavelmente alguém o indicou ou ele viu em alguma outra playlist de que eu faço parte", tenta explicar.

Ela conta que manda trabalhos próprios para meios de comunicação internacionais, mas nunca teve retorno. "Quando eu mando para blog, sempre envio para os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália... Mas nunca me dão nenhuma resposta", revela. "Fiz só uma parceria uma vez com uma banda independente nova-iorquina", completa.

Gabriela, que mora em Colatina, fará uma turnê que vai do próximo dia 24 de maio até 3 de junho, na qual vai percorrer Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nela, apresentará seus novos trabalhos. O pontapé inicial será dado no dia 19 de maio, com show do My Magical Glowing Lens no Stone Pub, em Vitória, ao lado da banda As Alquimistas.

Para quem se interessar, Gabriela e o My Magical Glowing Lens fazem um pop cheio de psicodelia - um estilo muito ligado à contracultura. Gabriela teve seu primeiro trabalho lançado em 2013, em um EP homônimo de quatro músicas. O elogiado "Cosmos" foi lançado no ano passado e colocou a banda entre as grandes promessas do rock nacional.

Gabriela define sua música como "pop místico" - denominação criada por ela mesma para separar seu estilo do rock, considerado por Gabriela um gênero elitista.

Escute a música que Danger Mouse incluiu em sua playlist: