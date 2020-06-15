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DJ e cantora Cady lança 'Do It Alright', divulgado pela cunhada Ivete

Para o novo trabalho, a artista buscava criar músicas com referências disco e achou isso no trabalho do produtor Processman, a faixa nasceu reunindo suas referências como uma síntese dos seus trabalhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 08:36

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 08:36

A DJ e cantora Cady, cunhada de Ivete Sangalo
A DJ e cantora Cady, cunhada de Ivete Sangalo Crédito: Divulgação
Uma visão global sobre a música brasileira marca o novo trabalho da baiana Cady, que em parceria com o produtor Processman lançou na última sexta (12) o hit Do It Alright. O clipe da faixa foi divulgado em primeira mão pela cunhada de Cady, Ivete Sangalo, e ultrapassou 500 mil visualizações em poucas horas na web.
"Foi uma surpresa o post da Ivete! Eu não tinha noção que ela faria isso. Tanto que o vídeo que ela lançou foi o primeiro corte, ou seja, o vídeo que está sendo lançado agora tem algumas cenas a mais da versão que ela divulgou. Estou bem feliz com o feedback que estamos tendo dessa música! Torço aqui para que esses views se convertam em ouvintes!", conta Cady sobre o spoiler do clipe dado pela cunhada.
Para o novo trabalho, a artista buscava criar músicas com referências disco e achou isso no trabalho do produtor Processman, a faixa nasceu reunindo suas referências como uma síntese dos seus trabalhos. 
"Foi uma correria louca! Eu tinha um show marcado em Miami, nos Estados Unidos, e tive que cancelar um dia antes, pois decidi de última hora fazer esse clipe em Salvador, na Bahia. Sorte a minha de ter tido o apoio do Processman e de ter encontrado um diretor tão incrível que topou essa loucura em cima da hora", completou.

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Cantora e compositora, Cady é se inspira nos batuques das ruas da sua cidade natal, Salvador. No ano passado, ela comandou pela primeira vez um trio elétrico dentro da programação oficial do carnaval baiano.

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