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CINEMA

Divulgado o primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa

Longa tem estreia prevista para o dia 5 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 16:56

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 16:56

Homem-Formiga e a Vespa estarão juntos em próximo filme do herói Crédito: Divulgação
Depois de ter um filme próprio e aparecer em "Capitão América - Guerra Civil", o Homem-Formiga está de volta em outro longa. Desta vez, ele vem acompanhado da Vespa. O longa tem estreia para 5 de julho.
Ainda que seja lançado entre "Vingadores: Guerra Infinita", com estreia para 26 de abril, e Vingadores 4 (com previsão para 2019), o filme do herói deve ter uma ligação muito maior com o último longa do Capitão América.
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"Os eventos de Capitão América: Guerra Civil nos deu algo claro, que é: Como Hank Pym e Hope Van Dyne reagirão ao fato de que Scott pegou a tecnologia deles e mostrou ao mundo em Guerra Civil? Nós nos divertimos muito trabalhando isso. E nós brincamos muito com os tamanhos e as escalas. Eu amo a ideia do Homem-Gigante!", explicou Peyton Reed, numa entrevista recente. 
Confira o trailer de "Homem-Formiga e a Vespa" 

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