Divulgado o primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa

Homem-Formiga e a Vespa estarão juntos em próximo filme do herói Crédito: Divulgação

Depois de ter um filme próprio e aparecer em "Capitão América - Guerra Civil", o Homem-Formiga está de volta em outro longa. Desta vez, ele vem acompanhado da Vespa. O longa tem estreia para 5 de julho.

Ainda que seja lançado entre "Vingadores: Guerra Infinita", com estreia para 26 de abril, e Vingadores 4 (com previsão para 2019), o filme do herói deve ter uma ligação muito maior com o último longa do Capitão América.

"Os eventos de Capitão América: Guerra Civil nos deu algo claro, que é: Como Hank Pym e Hope Van Dyne reagirão ao fato de que Scott pegou a tecnologia deles e mostrou ao mundo em Guerra Civil? Nós nos divertimos muito trabalhando isso. E nós brincamos muito com os tamanhos e as escalas. Eu amo a ideia do Homem-Gigante!", explicou Peyton Reed, numa entrevista recente.