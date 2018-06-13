Divulgadas as primeiras imagens de 'Mulher-Maravilha 1984'

A sequência do popular filme protagonizado por Gal Gadot irá estrear em 2019

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 18:49

A Warner Bros. Pictures divulgou as primeiras imagens de 'Mulher-Maravilha 1984', sequência do popular filme de 2017 Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures
A Warner Bros. Pictures anunciou nesta quarta-feira, 13, que a sequência do bem sucedido filme Mulher-Maravilha entrou em produção e recebeu o nome oficial de Mulher-Maravilha 1984, em alusão ao ano em que o filme se passará. Dirigido e co-escrito por Patty Jenkins, que também fez o filme original, a sequência está prevista para estrear nos cinemas em novembro de 2019.
No Twitter, Jenkins e a atriz israelense Gal Gadot, que interpreta a heroína, postaram as primeiras fotos das filmagens, incluindo o surpreendente retorno de Chris Pine como Steve Trevor, que aparentemente havia morrido no primeiro filme. "Bem-vindo a Mulher-Maravilha 1984, Steve Trevor!", escreveu Jenkins no tuíte.
O longa está sendo filmado em Washington, capital dos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha e e nas Ilhas Canárias. Além de Gadot e Pine, também já foram confirmados no elenco Kristen Wiig como a vilã Cheetah e Pedro Pascal, de Narcos e Game of Thrones, em um papel não revelado.

