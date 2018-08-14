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Divulgadas as primeiras imagens de 'Chilling Adventures of Sabrina'

A primeira temporada de Chilling Adventures of Sabrina irá estrear no Netflix no dia 26
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 15:49

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 15:49

Foram divulgadas as primeiras imagens de Kiernan Shipka como Sabrina na série 'Chilling Adventures of Sabrina' Crédito: Diyah Pera/Netflix/Divulgação
A Netflix divulgou as primeiras imagens de Chilling Adventures of Sabrina, série baseada nos quadrinhos de mesmo nome da Archie Comics e que serviram de inspiração para Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, sucesso nos anos 1990 com uma interpretação mais leve da HQ.
Diferente da versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produção da Netflix é mais fiel aos quadrinhos e, por isso mesmo, mais sombria. Agora, Sabrina vai lutar contra sua própria natureza - meio humana, meio feiticeira -, enquanto forças malignas ameaçam ela, sua família e o mundo.
A primeira temporada de Chilling Adventures of Sabrina irá estrear na plataforma de streaming no dia 26 de outubro e o papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, conhecida por fazer Sally Draper na série Mad Men. O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richard Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.
Kiernan Shipka junto com Richard Coyle, Lucy Davis e Miranda Otto nas primeiras fotos oficiais de 'Chilling Adventures of Sabrina' Crédito: Diyah Pera/Netflix/Divulgação

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