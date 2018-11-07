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CINEMA

Divirta-se com o primeiro trailer de 'Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2'

Animação chegará aos cinemas em 2019

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:36
07/11/2018 - Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2 Crédito: Divulgação/Illumination
O primeiro foi um sucesso e divertiu a família inteira. A promessa é de mais risadas com Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2, que chegará aos cinemas em 2019. Para dar um gostinho do que vamos ver no longa, a Universal divulgou o primeiro trailer.
Na história, Max acaba sendo enganado por Katie e via parar em uma clínica veterinária, local onde os animais não parecem normais. Nesta sequência, o cãozinho terá que se acostumar com um recém-chegado à família. Será tão difícil quanto foi com Duke?
Em Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2, vamos novamente ver o que esse doces pets aprontam quando seus donos não estão por perto.
Com roteiro de Brian Lynch, de Minions e direção de Chris Renaud, da franquia Meu Malvado Favorito, o longa é a mais nova parceria entre Chris Meledandri, da Illumination, e Janet Healy.
A estreia está prevista para junho de 2019.

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