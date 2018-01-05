Divas do feminejo agitam a sexta-feira do capixaba. Confira agenda

O sertanejo vai reinar nesta sexta-feira. As baladas serão tomadas pelo gênero musical. Quem puxa essa leva de festas são as divas do feminejo. Marília Mendonça e Maiara & Maraísa são atrações da Arena Pedreira. Além delas, Gusttavo Lima também se apresenta na cidade, no Multiplace Mais.

SHOW

Gusttavo Lima

Sertanejo traz sua bagagem de hits para o Multiplace Mais como parte do The Best Summer of Your Life. Às 22h.Multiplace Mais. Rua Iriri, Quadra A, LT 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 90 (front stage/meia/4º lote) a R$ 2 mil (mesa ouro/04 pessoas/2º lote).

Gusttavo Lima canta no Multiplace Mais Crédito: Divulgação

BALADA

Fluente

Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3311-5216. Yukê?. Às 21h. Ingressos: R$ 20 (antecipado/somente on-line), R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Bolt

Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Retrô. Às 23h. Ingressos: R$ 5 (até 0h), R$ 15 (após 0h).

Stone Pub

Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-8178. Inferno com Desgraça e Whatever Happened To Baby Jane. Às 22h. Ingressos: nome na lista - R$ 10 (até 23h), R$ 15.

Correria Music Bar

Av. Estudante Jose Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 98116-3325. Tributo aos Raimundos e Mamonas Assassinas. Às 22h. Ingressos: Entrada gratuita (até 23h), R$ 15 (após 23h).

Vitrine Music Bar

Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-9790. Balada Sertaneja com Claudio Ponttes. Às 20h30. Couvert: Entrada gratuita (até 21h), R$ 10 (dependendo da lotação), R$ 30 (couvert máximo).

Liverpub Vitória

Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. (27) 99944-1204. Karaokê Liverpub!. Às 21h. Ingressos: R$ 15.

FESTA

Festa das Patroas

Marília Mendonça e Maiara & Maraísa unem forças na Festa das Patroas,esquentando ainda mais o verão em Guarapari. A partir das 22h. Arena Pedreira. Av. Padre José de Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. Ingressos: de R$ 70 (Espaço Arena/meia/2º lote) a R$ 170 (Camarote Open Bar/2º lote).

Maiara e Maraísa se juntam a Marília Mendonça na Festa das Patroas Crédito: Divulgação/TV Globo

Bashkar

Com Alec Bachet, Guga Prates, Paolla B e Renzo C. Às 12h. Thale Beach. Av. Beira-Mar, 15, Enseada Azul, Guarapari. Ingressos: R$ 70 (pista/meia/2º lote), R$ 140 (pista/inteira/2º lote).

Sou Black - Edição Praia

Às 20h. Casa do Mestre Gourmet. Rua Ocidente, 01, Manguinhos, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99941-4441.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu. Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3141-9100.

Duets

Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Inf.: (27) 99904-5360.

Leonardo Valentim

Sertanejo. Às 21h. Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.

Rhayner

Sertanejo. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Thyago Oliver & Banda

MPB. Às 22h. Salada & Grill. BR 262, s/n, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99636-6004.

FESTIVAL

Festival Like Beer

Parque da Prainha, Vila Velha. Além de oito cervejarias e 15 opções gastronômicas, o evento conta com apresentação musical de Like a Boss. A partir de 17h.

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante