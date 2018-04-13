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CINEMA

Disney escolhe atores protagonistas do live-action de 'Mulan'

Liu Yifei viverá a protagonista. Gong Li e Jet Li também estão escalados

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 21:52
Liu Yifei viverá Mulan nos cinemas Crédito: Reprodução
Após definir a protagonista do live-action de Mulan - e deixar os fãs do filme felizes por a escolhida ser a atriz e cantora chinesa Liu Yifei - a Disney definiu mais alguns atores para a trama, que deve estrear apenas em 2020, ambos também chineses. As informações são do Hollywood Reporter.
Uma das atrizes é Gong Li, para o papel da vilã. A atriz interpretou Hatsumomo em Memórias de Uma Gueixa (2005) e a senhora Murasaki em Hannibal: A Origem do Mal (2007). Ela deve viver uma bruxa, personagem que não está na animação original da Disney.
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Outro nome confirmado é Jet Li para interpretar o imperador da China. O ator já atuou em filmes como O Mestre das Armas (2006), Cão de Briga (2005) e Os Mercenários (2014). Em Mulan, seu personagem coordena a mobilização das tropas por meio do recrutamento de um homem de cada família.
A terceira confirmação é a atriz de origem vietnamesa-chinesa Xana Tang, que vai interpretar a irmã de Mulan. Já a direção fica por conta de Niki Caro.
As filmagens vão começar em agosto na China e na Nova Zelândia, e o filme tem estreia prevista para 27 de março de 2020.

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