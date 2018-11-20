Disco clássico dos Racionais MCs ganha versão em livro

Após ser anunciado neste ano como uma das leituras obrigatórias da lista do vestibular 2020 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o disco Sobrevivendo no Inferno, lançado pelos Racionais MCs em 1997, acaba de ser transformado em livro.

Na recém-lançada publicação, os raps do álbum têm suas letras editadas em formato de poemas, para o entendimento de alunos que se preparam para o referido vestibular ou apenas para simpatizantes que fazem questão de guardar registros de uma das maiores pérolas da música contemporânea brasileira. O livro ainda traz fotos de todas as fases dos rappers.

Quinto álbum de estúdio do grupo oriundo do Capão Redondo, na Zona Sul da capital paulista, Sobrevivendo no Inferno reúne 12 faixas que denunciam questões como as desigualdades sociais, o racismo e a violência policial  temas que nunca saíram de cena no Brasil, mas que atingiram níveis alarmantes na década de 1990. Entre as mais conhecidas, estão Capítulo 4, Versículo 3, Diário de um Detento e Fórmula Mágica da Paz.

Fenômeno

Mesmo lançado pela gravadora independente Cosa Nostra, o trabalho chegou a bater a marca de mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas.

Para entender a obra, listada pela Rolling Stone Brasil como um dos 100 melhores discos da música brasileira, é necessário antes de tudo entender o contexto social da época.

Mestre em Teoria Literária e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), Acauam Oliveira teve o grupo de rap como objeto de estudo no doutorado, que analisou o efeito dos Racionais no sistema cancional brasileiro.

Em 1997, havia o avanço das práticas neoliberais, a retirada de direitos dos trabalhadores, alta taxa de desemprego... o contexto daquela época se parece um pouco com o que estamos vivendo agora: o gerenciamento da miséria por meio do encarceramento surge como a política oficial do Estado. Os movimentos culturais vieram para fazer um contraponto a esse projeto, por uma questão de sobrevivência, esclarece o professor da Universidade de Pernambuco (UPE).

Entre as principais características de Sobrevivendo no Inferno está o modelo estético bem pensado, ultrapassando o aspecto documental assumido pela obra, responsável por consolidar a linguagem dos Racionais MCs.

Para o especialista, as crônicas revelam uma ideia muito forte de realismo, demonstrado na contundência e no tom das denúncias das músicas. Ao mesmo tempo, o clássico traz uma grande atenção às metáforas, desde o próprio título.

A própria organização da obra tem um modelo de culto, começando com uma cantiga, a leitura do Gênesis, relatos e testemunhos, o relato do detento, a atuação forte do demônio dentro e fora dos indivíduos, e ainda termina com um sujeito refletindo sobre a própria mensagem. É uma das obras populares mais complexas da música brasileira, ressalta o professor.

Acauam Oliveira considera tanto a inclusão da obra na lista da Unicamp quanto a publicação do livro como reconhecimentos importantes para o rap. Ainda assim, o professor avalia que o ganho maior é do meio acadêmico.

Não que para o grupo não seja importante, mas é muito mais importante para a academia chegar junto do rap, ter acesso às discussões e parar para pensar em algo que estão falando a sério há 20 anos. Esse trabalho salvou vidas, de fato, porque trouxe um sucesso que garantiu visibilidade a muita gente, conclui.

Sobrevivendo no Inferno