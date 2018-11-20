Disco clássico dos Racionais MCs ganha versão em livro

Após ser anunciado neste ano como uma das leituras obrigatórias da lista do vestibular 2020 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o disco Sobrevivendo no Inferno, lançado pelos Racionais MCs em 1997, acaba de ser transformado em livro.
Na recém-lançada publicação, os raps do álbum têm suas letras editadas em formato de poemas, para o entendimento de alunos que se preparam para o referido vestibular ou apenas para simpatizantes que fazem questão de guardar registros de uma das maiores pérolas da música contemporânea brasileira. O livro ainda traz fotos de todas as fases dos rappers.
Quinto álbum de estúdio do grupo oriundo do Capão Redondo, na Zona Sul da capital paulista, Sobrevivendo no Inferno reúne 12 faixas que denunciam questões como as desigualdades sociais, o racismo e a violência policial temas que nunca saíram de cena no Brasil, mas que atingiram níveis alarmantes na década de 1990. Entre as mais conhecidas, estão Capítulo 4, Versículo 3, Diário de um Detento e Fórmula Mágica da Paz.
Fenômeno
Mesmo lançado pela gravadora independente Cosa Nostra, o trabalho chegou a bater a marca de mais de 1 milhão e meio de cópias vendidas.
Para entender a obra, listada pela Rolling Stone Brasil como um dos 100 melhores discos da música brasileira, é necessário antes de tudo entender o contexto social da época.
Mestre em Teoria Literária e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), Acauam Oliveira teve o grupo de rap como objeto de estudo no doutorado, que analisou o efeito dos Racionais no sistema cancional brasileiro.
Em 1997, havia o avanço das práticas neoliberais, a retirada de direitos dos trabalhadores, alta taxa de desemprego... o contexto daquela época se parece um pouco com o que estamos vivendo agora: o gerenciamento da miséria por meio do encarceramento surge como a política oficial do Estado. Os movimentos culturais vieram para fazer um contraponto a esse projeto, por uma questão de sobrevivência, esclarece o professor da Universidade de Pernambuco (UPE).
Entre as principais características de Sobrevivendo no Inferno está o modelo estético bem pensado, ultrapassando o aspecto documental assumido pela obra, responsável por consolidar a linguagem dos Racionais MCs.
Para o especialista, as crônicas revelam uma ideia muito forte de realismo, demonstrado na contundência e no tom das denúncias das músicas. Ao mesmo tempo, o clássico traz uma grande atenção às metáforas, desde o próprio título.
A própria organização da obra tem um modelo de culto, começando com uma cantiga, a leitura do Gênesis, relatos e testemunhos, o relato do detento, a atuação forte do demônio dentro e fora dos indivíduos, e ainda termina com um sujeito refletindo sobre a própria mensagem. É uma das obras populares mais complexas da música brasileira, ressalta o professor.
Acauam Oliveira considera tanto a inclusão da obra na lista da Unicamp quanto a publicação do livro como reconhecimentos importantes para o rap. Ainda assim, o professor avalia que o ganho maior é do meio acadêmico.
Não que para o grupo não seja importante, mas é muito mais importante para a academia chegar junto do rap, ter acesso às discussões e parar para pensar em algo que estão falando a sério há 20 anos. Esse trabalho salvou vidas, de fato, porque trouxe um sucesso que garantiu visibilidade a muita gente, conclui.
Sobrevivendo no Inferno
Racionais MCs. Companhia das Letras, 144 páginas. Quanto: R$ 34,90 (físico), R$ 23,90 (e-book).