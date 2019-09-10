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Diretora de 'Mulher Maravilha', Patty Jenkins assina com a Netflix

Ela vai receber R$ 40 milhões para produzir conteúdo exclusivo para a plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 11:50

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 11:50

A diretora de "Mulher Maravilha", Patty Jenkins Crédito: Twitter/@pattyjenkins
Patty Jenkins, 48, que dirigiu o sucesso "Mulher Maravilha" (2017) e o aclamado "Monster: Desejo Assassino" (2003) acaba de assinar um contrato para produzir conteúdo exclusivo para a Netflix.
"Estamos animados por trazer Patty Jenkins à Netflix. Seu pioneirismo em cruzar fronteiras e contar histórias com confiança já deixou uma marca inesquecível. Queremos adotar muitas de suas ideias e ajudá-la a transformá-las em realidade", afirmou Channing Dungey, vice-presidente, que cuida dos conteúdos originais da Netflix.
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Eles fizeram o anúncio por uma nota à imprensa. Segundo o site Hollywood Reporter, o acordo de três anos com Jenkins gira em torno de US$ 10 milhões (R$ 40 milhões). 
Um dos últimos trabalhos de Jenkins foi a série "I Am the Night", de autoria do marido dela, Sam Sheridan. Ela ainda dirigiu os últimos episódios da série "The Killing", da AMC, disponível na Netflix brasileira. 
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Ao mesmo tempo, a diretora toca o novo a sequência da heroíina interpretada por Gal Gadot, que deve ser lançada em junho do ano que vem.
"Estou muito empolgada por embarcar nessa grande jornada nesse novo mundo da televisão com uma empresa e um grupo de pessoas que admiro tanto", afirmou Jenkins. 

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