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CINEMA

Diretor responde críticas sobre bilheteria de 'Han Solo: Uma História Star Wars'

O diretor da produção disse se sentir mal pelo público não ter ido aos cinemas assistir ao filme

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 17:05
Cena do filme Han Solo - Uma história Star Wars, de Ron Howard, com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke CRÉDITO: Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved Crédito: Jonathan Olley/Lucasfilm
"Han Solo: Uma História Star Wars" estreou nos cinemas mundiais no último dia 24 de maio e acabou sendo uma decepção de bilheteria, amealhando pouco mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) pelo mundo, bem abaixo das projeções da Disney para o filme.
O filme foi marcado por problemas na sua produção. O veterano diretor norte-americano Ron Howard foi contratado em junho de 2017 para assumir a direção da obra, poucas semanas antes do fim das filmagens, após a produtora Lucasfilm demitir os diretores originais da produção, Phil Lord e Christopher Miller, alegando diferenças criativas.
No Twitter, Howard se pronunciou pela primeira vez sobre o filme e diz se sentir mal pela equipe e elenco que produziram um bom filme. "Eu tenho orgulho de Han Solo: Uma História Star Wars, o elenco e equipe trabalharam duro para dar aos fãs uma nova aventura no universo. Como diretor, me sinto mal quando pessoas que eu acredito que gostariam do filme (e pesquisas indicam isso) não o assistem no cinema com ótimo som", desabafou Howard.
Há uma série de teorias sobre as razões do filme não ter dado certo nos cinemas, o primeiro da saga "Star Wars" a não ter dado certo: analistas de mercado cinematográfico especulam que campanha de marketing ruim e poucos meses de diferença desde o último lançamento, "Os Últimos Jedi", contribuíram para isso.

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