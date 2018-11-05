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CINEMA

Diretor publica foto de Joaquin Phoenix caracterizado como Coringa

Imagem dá indícios de como será a nova versão do vilão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 17:25

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 17:25

Todd Phillips compartilhou em seu Instagram a imagem de Joaquim Phoenix caracterizado de Coringa Crédito: Instagram/toddphillips1
O roteirista e diretor do filme solo do Coringa, Todd Phillips, compartilhou em seu Instagram uma imagem que dá indícios de como será a nova versão do vilão, que será interpretado por Joaquin Phoenix .
Dirigido e coescrito por Todd Phillips, conhecido pela trilogia "Se Beber, Não Case", as filmagens cuja produção ficou a cargo de Martin Scorsese, começaram em setembro. O roteiro leva também a assinatura de Scott Silver e a produtora Emma Tillinger Koskoff, colaboradora de longa data de Martin Scorsese, integra a equipe.
A expectativa é que o filme seja sombrio e experimente novas técnicas de produção, a fim de simular uma narrativa mais realista do crime na Gotham dos anos 1980. Além de Joaquin Phoenix como protagonista, o filme conta com Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron e Bryan Callen.
O filme deve chegar aos cinemas em outubro de 2019. No início das gravações, em setembro, A Warner Bros. havia divulgado a primeira visão oficial de Joaquin Phoenix como o novo Coringa. Veja o vídeo abaixo.

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