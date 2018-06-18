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CINEMA

Diretor diz que 'Guardiões da Galáxia Vol. 3' será o último da série

James Gunn revelou a informação em rede social; filme deve estrear apenas em 2020

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 17:18
Os personagens de Os Guardiões da Galáxia Crédito: Divulgação/Marvel
Mais um sucesso dos estúdios Marvel, a franquia Guardiões da Galáxia está com seus dias contados. Ao menos é isso o que deu a entender o diretor do terceiro - e, aparentemente, último - episódio da saga, James Gunn.
Em conversa no Twitter, Gunn deixou claro que o terceiro longa da série também encerrará a história da equipe espacial. Tudo começou quando um fã pediu a ele para fazer muitos filmes da história, pois ama demais os personagens. O diretor, então, respondeu: "Obrigado, mas o Vol. 3 finalizará a trilogia."
 
 
Em seguida, outro fã tentou equilibrar as coisas dizendo que "sim, uma trilogia significa três, Sr. Gunn pode fazer mais filmes...". No entanto, para desespero dos seguidores, o diretor respondeu mais uma vez confirmando que o Vol. 3 seria o fim da história. "Sim, o Vol. 3 finalizará esta jornada do Guardiões e completará a história dos três filmes."
 
 
Além de ser uma das franquias mais amadas do universo da Marvel, Guardiões da Galáxia é também uma peça importante para entender a fundo a trama de Vingadores: Guerra Infinita. O último episódio da trilogia está previsto para estrear em 2020.

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