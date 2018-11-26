Diferentes escolas do hardcore em EP de estreia da Staffordshire

Com letras ácidas e que representam o cenário político e social do Brasil atualmente, a banda de hardcore melódico Staffordshire acaba de lançar seu primeiro EP, intitulado Bicho Solto, com cinco músicas autorais. Com integrantes de Guarapari e Vila Velha, grupo ultrapassou alguns desafios para chegar até aqui. Para gravar o disco, que é totalmente independente, eles venderam brigadeiro na faculdade onde estudam, usaram parte de seus salários e tiveram que conciliar as aulas e seus empregos com horas e mais horas de gravação.

O baterista da banda, Vinicius Vasconcellos, conta que as músicas foram compostas entre 2013 e 2017, em momentos diferentes da política brasileira, mas que se adequam ao cenário de hoje.

É assustador ver como é atual, como as coisas estão piorando cada vez mais, vai ser difícil retornar para o eixo. Falamos sobre o que vemos ao redor, da precariedade da Universidade Federal, das claras censuras que estão acontecendo à nossa volta, por exemplo, explica ele, em entrevista ao C2.

Vinicius conta que gravar o EP foi um sonho realizado, tanto para ele quanto para os outros rapazes da banda: Vitor Cerutti (vocal), Rafael Ulian (guitarra), Gabriel Guimarães (guitarra) e Thiago Nery (baixo).

Desde sempre a gente se envolveu com essa cena do hardcore e é gratificante finalmente mostrar para o mundo o nosso trabalho, diz.

O nome Bicho Solto se deve a uma das faixas do álbum. De acordo com Vinicius, é uma música que não tem os vocais gritados, mas que ainda assim consegue ser muito forte. A partir do momento que ela foi composta, a gente já decidiu que esse seria o nome, destaca.

Banda capixaba de hardcore Staffordshire nasceu em 2014 e conta com integrantes de Guarapari e Vila Velha Crédito: Rodolfo Behr/Divulgação

HIATO E RETORNO

A Staffordshire foi criada por volta de 2014, mas logo entrou em hiato por causa de problemas pessoais dos integrantes. Em 2017, a banda resolveu se juntar novamente, mas só o baterista, o guitarrista e o vocalista, que antes era baixista

Foi nessa volta que a gente resolveu atuar de uma forma mais séria, antes era mais por lazer, conta Vinicius.

Eles, então, planejaram o disco e mudaram o estilo: o pesado hardcore novaiorquino deu espaço para uma pegada mais melódica, mas também pesada. É fácil perceber os ecos de Nova York na faixa-título, que, intencionalmente ou não, também lembra momentos do Planet Hemp, e em Sou Mais Um.

O lado mais melódico na dupla está em Não Fique pra Morrer e Preso Por Nada, e na excelente Homem de Areia, destaque do disco  e que ganhou um clipe.

A banda entrou em consenso que era a música mais forte para ser a primeira impressão. Tem mais representatividade e força, ressalta o baterista.

CONFIRA

Bicho Solto

Staffordshire

Independente, 5 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.