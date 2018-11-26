Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SOM CAPIXABA

Diferentes escolas do hardcore em EP de estreia da Staffordshire

Em 'Bicho Solto', banda capixaba traz cinco faixas autorais com tom crítico

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 00:49
Com letras ácidas e que representam o cenário político e social do Brasil atualmente, a banda de hardcore melódico Staffordshire acaba de lançar seu primeiro EP, intitulado Bicho Solto, com cinco músicas autorais. Com integrantes de Guarapari e Vila Velha, grupo ultrapassou alguns desafios para chegar até aqui. Para gravar o disco, que é totalmente independente, eles venderam brigadeiro na faculdade onde estudam, usaram parte de seus salários e tiveram que conciliar as aulas e seus empregos com horas e mais horas de gravação.
especial
O baterista da banda, Vinicius Vasconcellos, conta que as músicas foram compostas entre 2013 e 2017, em momentos diferentes da política brasileira, mas que se adequam ao cenário de hoje.
É assustador ver como é atual, como as coisas estão piorando cada vez mais, vai ser difícil retornar para o eixo. Falamos sobre o que vemos ao redor, da precariedade da Universidade Federal, das claras censuras que estão acontecendo à nossa volta, por exemplo, explica ele, em entrevista ao C2.
Vinicius conta que gravar o EP foi um sonho realizado, tanto para ele quanto para os outros rapazes da banda: Vitor Cerutti (vocal), Rafael Ulian (guitarra), Gabriel Guimarães (guitarra) e Thiago Nery (baixo).
Desde sempre a gente se envolveu com essa cena do hardcore e é gratificante finalmente mostrar para o mundo o nosso trabalho, diz.
O nome Bicho Solto se deve a uma das faixas do álbum. De acordo com Vinicius, é uma música que não tem os vocais gritados, mas que ainda assim consegue ser muito forte. A partir do momento que ela foi composta, a gente já decidiu que esse seria o nome, destaca.
Banda capixaba de hardcore Staffordshire nasceu em 2014 e conta com integrantes de Guarapari e Vila Velha Crédito: Rodolfo Behr/Divulgação
HIATO E RETORNO
A Staffordshire foi criada por volta de 2014, mas logo entrou em hiato por causa de problemas pessoais dos integrantes. Em 2017, a banda resolveu se juntar novamente, mas só o baterista, o guitarrista e o vocalista, que antes era baixista
Foi nessa volta que a gente resolveu atuar de uma forma mais séria, antes era mais por lazer, conta Vinicius.
Eles, então, planejaram o disco e mudaram o estilo: o pesado hardcore novaiorquino deu espaço para uma pegada mais melódica, mas também pesada. É fácil perceber os ecos de Nova York na faixa-título, que, intencionalmente ou não, também lembra momentos do Planet Hemp, e em Sou Mais Um.
O lado mais melódico na dupla está em Não Fique pra Morrer e Preso Por Nada, e na excelente Homem de Areia, destaque do disco  e que ganhou um clipe.
A banda entrou em consenso que era a música mais forte para ser a primeira impressão. Tem mais representatividade e força, ressalta o baterista.
CONFIRA
Capa do disco Bicho Solto, da banda capixaba StaffordshireBicho Solto
Staffordshire
Independente, 5 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados