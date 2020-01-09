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Diego e Victor Hugo fazem show de graça em Vitória; saiba como participar

Dupla sertaneja participa do 'Encontro Marcado Litoral', neste sábado (11), a partir das 19h

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 18:14
A dupla sertaneja Diego e Victor Hugo Crédito: Divulgação/Diego e Victor Hugo/Site oficial
Atenção, fãs de Diego e Victor Hugo que moram na Grande Vitória. A dupla tem show gratuito no próximo sábado (11), a partir das 19h. Sim, a dupla de sucessos como "Infarto" e "A Culpa é do Meu Grau" se apresenta no auditório da Rede Gazeta para os ouvintes da rádio Litoral FM no maior clima "0800".
Quer garantir um ingresso? Basta acompanhar a programação da rádio durante o dia e participar dos sorteios da hora. Funciona da seguinte forma: o locutor vai falar uma senha no ar e o ouvinte deve mandar para o WhatsApp da Litoral FM (27) 99946-3013 e esperar ser sorteado.

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A DUPLA

Na estrada desde 1999, Diego e Victor Hugo são autores de hits gravados por nomes como Henrique & Juliano e Wesley Safadão. O mais famoso seria "Largado às Traças", de Zé Neto e Cristiano.
A dupla faz sucesso atualmente com a música "Pisadinha", com Raí Saia Rodada. O show deve conter ainda os sucessos do DVD "Ao Vivo em Brasília", que teve participações de Dilsonho, Marília Mendonça. Confira os clipes de "Pisadinha" e "Infarto".

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