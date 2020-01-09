Diego e Victor Hugo fazem show de graça em Vitória; saiba como participar

A dupla sertaneja Diego e Victor Hugo Crédito: Divulgação/Diego e Victor Hugo/Site oficial

Atenção, fãs de Diego e Victor Hugo que moram na Grande Vitória. A dupla tem show gratuito no próximo sábado (11), a partir das 19h. Sim, a dupla de sucessos como "Infarto" e "A Culpa é do Meu Grau" se apresenta no auditório da Rede Gazeta para os ouvintes da rádio Litoral FM no maior clima "0800".

Quer garantir um ingresso? Basta acompanhar a programação da rádio durante o dia e participar dos sorteios da hora. Funciona da seguinte forma: o locutor vai falar uma senha no ar e o ouvinte deve mandar para o WhatsApp da Litoral FM (27) 99946-3013 e esperar ser sorteado.

A DUPLA

Na estrada desde 1999, Diego e Victor Hugo são autores de hits gravados por nomes como Henrique & Juliano e Wesley Safadão. O mais famoso seria "Largado às Traças", de Zé Neto e Cristiano.