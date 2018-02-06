MÚSICA

Diana Krall faz três shows no Brasil em abril

Ingressos custam até R$ 800 para apresentações em Brasília, São Paulo e Curitiba
Redação de A Gazeta

06 fev 2018 às 19:27

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 19:27

Diana Krall vai apresentar o álbum "Turn Up The Quiet" Crédito: Divulgação
Diana Krall fará três apresentações no Brasil em abril. A cantora canadense faz show em Brasília no dia 24; Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 26, e em São Paulo, no Tom Brasil, no dia 28. Os ingressos custam entre R$ 150 e R$ 800. As entradas para as apresentações em São Paulo e Curitiba já estão à venda.
Krall desembarca no País para mostrar ao vivo o álbum Turn Up The Quiet, lançado em maio de 2017. Ela começou a carreira artística se apresentando em restaurantes, quando chamou a atenção de professores e ganhou uma bolsa de estudos na Berklee College Of Music, em Boston, em meados dos anos 1980.
Foi somente nos anos 1990, entretanto, que ela alcançou sucesso internacional. Ela se casou com o músico Elvis Costello em 2003. Diana também mostrou seu lado compositora com The Girl in the Other Room (2004). Dois anos depois, veio o elogiado From this Moment On. Neste trabalho, Diana interpreta clássicos do jazz, com canções de Cole Porter e Irving Berlin.

