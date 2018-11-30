Dia do Samba: sambistas brindam a data com agenda cheia de eventos

Neste domingo (2), é celebrado o Dia Nacional do Samba. A data nasce para brindar o ritmo, que vem de uma mescla de culturas e costumes de vários países e se consolida como uma das maiores referências culturais brasileiras no exterior.

Tunico da Vila tem o costume de começar todas as suas apresentações contando um pouco da história do samba. Desde pequeno ele passou a cultivar um costume com o gênero musical e hoje personifica um dos grandes nomes que a música criou no Brasil. "Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já me lembro de escutar o samba", brinca ele, que neste dia 2 de dezembro celebra o estilo de vida que resolveu adotar para si.

O samba abraça a diversidade, abraça o ser humano. Olha a importância da mulher no samba. Você pode ser índio, mulher, negro, homossexual... O samba abraça todo mundo. Desde que você saiba respeitar a bandeira que o ritmo representa Tunico da Vila, sambista

"O samba abraça tudo. O samba nasce de uma mescla muito grande, que deu origem ao que hoje nós fazemos como samba e que está em constante transformação. Eu, até como filho de Martinho da Vila, levo essa bandeira com muito respeito, como tem que ser levado. E só desejo que todos os sambistas tenham esse mesmo sentimento", afirma.

O sambista Tunico da Vila, filho de Martinho da Vila Crédito: Divulgação

SAMBA É SEMPRE OPORTUNIDADE

Tunico enxerga sempre o samba com os olhos de quem sabe entendê-lo como oportunidade. É que uma forma de arte, quase sempre, sucumbe a outra. Mas, para ele, com o gênero mais famoso do País não é bem assim que a banda toca. "Na parte cultural sempre está favorável para o samba. Fazendo toda essa mescla que o gênero permite, ele se perpetua. Ele passa entre famílias, entre sambistas, entre artistas. E ele também gera conhecimento. Muitos instrumentos no Brasil surgiram do samba e muitos outros no mundo, também. Outros (instrumentos) também foram adaptador e por ai vai", narra.

O sambista vê o gênero como a própria vida. Tanto, que hoje fica difícil não associá-lo diretamente à música. "Desde o início do ano desenvolvi um projeto em Vitória com shows periódicos em um bar clube da Praia do Canto, trouxe nomes nacionais para cantar comigo e sempre pensei nisso de divulgar a arte para passá-la à frente", justifica. Ele diz que é esse o legado que quer e pretende deixar para as próximas gerações, assim como o pai o fez para ele.

SAMBA NA VEIA

Lorena Bragatto é nome conhecido entre os que circulam nos ambientes do samba capixaba. Ela reinou na Jucutuquara - tradicional escola de samba de Vitória - durante anos e sempre chamou a atenção no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória, com roupas que o sambódromo da Capital nunca tinha visto. Para 2019, ela já ensaia uma posição de destaque na mesma agremiação, mas também tem contribuição para comemorar neste Dia do Samba. Ao Gazeta Online, ela destacou a importância com que trata a música na própria vida. Assista:

Emerson Xumbrega, da Boa Vista - agremiação de Cariacica -, também é famoso intérprete do carnaval capixaba. Ele, há vários anos, coordena alguns trabalhos na escola de samba e é figurinha garantida dos desfile no Sambão do Povo toda época de folia. Ele destaca a importância do samba na própria carreira. Assista:

E como diz o ditado, "quem não gosta de samba, bom sujeito não é". Para celebrar a tão esperada data, algumas festas e eventos vão prestigiar a música com programação especial para a data.

No Centro de Vitória, por exemplo, a pedida é o Circuito do Samba, que reúne uma série de empresários e atrações capixabas para tocarem samba na Praça Costa Pereira e entorno. Em algumas casas que fazem parte do projeto, haverá apresentação de grupos do gênero e buffet especial para a festividade.

PROGRAMAÇÃO

Casa de Bamba

30/11 SEXTA - 18h

20h - Micheli Montalvão - Samba de Raiz

Couvert artístico: R$15,00

01/12 SÁBADO - 19h

20h30 - Heptasopro - Samba de Raiz/chorinho

Couvert artístico: R$10,00

02/12 - DOMINGO - DIA NACIONAL DO SAMBA

Raimundo Machado e Banda, uma homenagem ao Samba!Almoço Self-Service (com feijoada) e SAMBA!

Local: Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória

Bar do Gordinho

Com Quarteto Fantástico

Data: sábado (1), a partir das 17h

Local: Rua Aquino de Araújo, 180 - Loja 08 - Parque das Castanheiras - Praia da Costa

Entrada franca

Gordinho Carnes e Bebidas

Com Batucada boa

Data: sábado, a partir das 17h

Local: Rua Jose Cassiano dos Santos, Fradinhos, Vitória

Entrada franca

Samba da Minha Terra

Com Regional da Nair, XáBáDá, MUG, Boa Vista e Jucutuquara

Local: Área Verde do Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)

Data: sábado (1º), a partir das 16h

Entrada a partir de R$ 20 com vendas por meio do blueticket.com.br

Samba da Casa - Dia Nacional do Samba

Local: Casa da Stael (R. Sete de Setembro, 263, Centro de Vitória)

Data: domingo (2), a partir das 11h

Entrada franca; será servida feijoada com pratos por R$ 15 e cumbucas por R$ 10; local também terá pinturas ao vivo com Rodrigo Brito e exposição de feita criativa

Mais informações: (27) 99787-3269

Samba Itinerante

Local: Praça Costa Pereira (Centro de Vitória)

Data: domingo (2), das 12h

Entrada franca; evento conta com apresentação do Samba Itinerante e roda de samba

Centro Cultural Sesc Glória

Atração: Projeto Janela Capixaba com show do intérprete Danilo Cezar

Horário: 18h30

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro

Ingressos: R$10,00 (inteira), R$5,00 (meia e comerciários), R$6,00 (Conveniados e Comerciantes).

Classificação: Livre

Bilheteria: no dia do show, somente no teatro

Chorinho do Lobão

Local: Bar do Gegê (R. Graciano Neves, 123, Centro de Vitória)

Data: domingo (2), a partir das 12h

Entrada franca; evento conta com apresentação do Chorinho do Lobão e roda de samba

Samba da Xepa

Com apresentação do Samba da Xepa e roda de samba

Local: Bar do Nei (R. Sete de Setembro, 251, Centro de Vitória)

Data: domingo (2), a partir das 12h

Entrada franca

Samba Pras Moças

Programação: Várias sambistas, cantoras e instrumentistas formam uma grande roda de samba protagonizada por mulheres, com um repertório formado com composições interpretadas por sambistas que fizeram história.

Atrações: Dona Ivone Lara interpretada por Dorkas Nunes, Jovelina Pérola Negra interpretada por Tereza Cristina, Alcione interpretada por Sol Pessoa, Clara Nunes interpretada por Monique Rocha, Beth Carvalho interpretada por Bruna Medeiros.

Local: Bar do Messas (R. Sete de Setembro, Centro de Vitória)

Data: domingo (2), a partir das 12h

Entrada franca; evento terá apresentação do Samba Pras Moças e roda de samba

Samba Júnior e Baile do Pelúcia

Local: Balístico Music Bar (R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória)

Data: domingo (2), a partir das 22h

Entrada por R$ 15; classificação é de 18 anos

Barrerito Chopperia

Com Samba da Getúlio, Sacode Rabannada, Andrezinho Shock e Breno e Bernardo

Local: Barrerito Chopperia (R. Das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica)

Data: domingo (2), a partir das 22h

Entrada por R$ 10; classificação é de 18 anos

Dia Nacional do Samba no Maracangalha

Data: Domingo, 2 de dezembro

Horário: 13h às 22h

Local: Maracangalha Casa de Festas - Rua Muqui do Norte, em Vila Velha.

Programação: Grande comemoração do Dia Nacional do Samba para quem gosta de dançar.

Mar e Terra

Com grupo Samba e Bamba e Convidados. Haverá ainda sorteio de brindes

Data: domingo (2), a partir das 18h

Couvert R$ 4.

Local: Travessa Santuário, 145 - Santo Antônio, Vitória - ES, 29026-080

Clube de Pesca

Com Clube do Samba, Peterson e convidados

Data: segunda (3), a partir das 20h

Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (nome na lista até 21h30)

Local: Av. Dário Lourenço de Souza, 1345 - Santo Antônio, Vitória

ESCOLAS DE SAMBA

Jucutuquara

- Ensaio no próximo sábado, dia 1º, na rua Adalberto Torres em Vitória (próximo ao Ifes) a partir das 16h

MUG

- Domingo, às 20h, a MUG realiza mais uma edição do MUG Convida em sua quadra. A escola convidada é a Pega no Samba.

NOVO IMPERIO

- Todos os domingos na própria quadra em Caratoíra, Vitória, a partir das 19h, a escola recebe outra escola de samba.

PIEDADE

- A escola faz ensaio domingo na Fonte Grande, em Vitória, a partir das 19h.

INDEPENDENTE DE SÃO TORQUATO