'Deus Salve o Rei': veja as fotos do casamento de Afonso e Amália

Afonso (Romulo Estrela) e Amália (Marina Ruy Barbosa) vão celebrar o amor de forma simples, com um casamento sem luxo ou brilho, mas com muita emoção. A gravação da cerimônia foi realizada em uma igreja nos Estúdios Globo e a festa, no cenário da casa dos pais de Amália, no quintal, com a família reunida. As cenas serão exibidas na próxima terça-feira (6).

"Seguimos um ritual contemporâneo, como são os códigos da novela. É uma cerimônia simples, mas que emociona", antecipa o diretor artístico Fabrício Mamberti. "Esse casamento traz para o início da novela a expectativa que normalmente acontece nos finais das histórias  mas logo depois algo acontece uma surpresa que muda completamente esse contexto", completa o diretor.

Afonso e Amália trocam alianças e se dão conta da trajetória que percorreram. "Eu fico pensando tudo o que nós passamos para chegar até aqui", sussurra Afonso, enquanto dança com a noiva. De fato, não foi pouco. Amália salvou Afonso de um ataque de ladrões, o príncipe voltou para Montemor, ela terminou o noivado com Virgílio (Ricardo Pereira) e ele virou plebeu. Um longo caminho mas que, pode ter certeza, eu faria tudo de novo, diz o personagem.

A cena e a confraternização foram gravadas em um dia, com cerca de 30 figurantes, mas a preparação para a sequência foi mais longa. Só o vestido de Amália levou um mês entre desenho e produção para ficar pronto. O figurino da noiva foi feito com colchas compradas em brechós e tem um trabalho de macramê no decote e nos ombros. O véu foi feito da barra de uma rede e a tiara com flores de pano e medalhões que são porta joias de metal que reformamos. Foi confeccionado, tingido, bordado e adereçado nos Estúdios Globo, adianta a figurinista Mariana Sued.