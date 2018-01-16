'Deus é Mulher' será novo álbum de Elza Soares

A artista carioca, hoje aos 80 anos de idade (seu aniversário é 23 de junho), assumiu a persona dessa mulher a testemunhar o fim do mundo. O disco, mergulhado nas profundezas do samba, num ambiente escuro, sombrio, é o que pode ser chamado de samba-punk e se transforma na trilha sonora desse apocalipse. Como se o mundo estivesse em cacos, em chamas e entulhos. Resta, apenas, Elza, eterna, uma highlander, a cantar até o fim dos tempos, tão próximo.

A partir dessa cena, começa a nascer Deus É Mulher, o sucessor de A Mulher do Fim do Mundo, o novo trabalho de Elza, dessa vez lançado pela gravadora Deck, com quem a artista acaba de assinar contrato. A informação foi obtida pela reportagem em primeira mão. Penso que este título traz a ideia da continuidade de A Mulher do Fim do Mundo, escreve Elza, ao Estadão. A artista preferiu responder às questões por escrito. E o fez à mão. Seu empresário transcreveu as respostas e enviou por e-mail de volta à reportagem. A escrita de Elza é coloquial, divertida. Pontua com empolgação (adora o uso das exclamações) e chama o repórter de cara. O disco anterior denunciava as mazelas e o caos do mundo. O novo trabalho sugere o nascimento de uma nova era, conduzida pela energia feminina, explica ela.

Novamente, o comandante dessa nova jornada musical de Elza Soares é Kastrup, produtor do álbum, cuja direção artística é assinada por Rômulo Fróes. Dinucci, Cabral e Campos também assumem as funções de co-produtores do trabalho, cujo lançamento será realizado ainda neste primeiro semestre. As bases foram gravadas no Red Bull Studio. Atualmente, os músicos trabalham na cobertura das canções. Na sequência, as vozes serão gravadas no estúdio Tambor, no Rio.

O álbum vem sendo erguido desde setembro, quando Kastrup passou a se comunicar com possíveis compositores e reunir material inédito para o disco. Dessas canções - por volta de 60 músicas recebidas, normalmente registradas em voz e violão -, 20 foram selecionadas e levadas para Elza, para o corte final. Ficaram com oito delas, chegaram mais três. Deus É Mulher, à princípio, terá 11 músicas. São canções assinadas por nomes como Tulipa Ruiz, Alice Coutinho (que compôs A Mulher do Fim do Mundo com Fróes), Mariá Portugal, entre outros.

O título de "Deus É Mulher" deriva da canção de "Deus Há de Ser", música de Pedro Luís (dE a Parede), canção trazia pela própria Elza. Cara, foi essa música que me fez repensar no título deste disco, explica. Quando o Pedro Luiz cantarolou a música em meu ouvido, eu fiquei louca!!! Quando ele me mandou a musica não tinha duvida que essa música entraria no disco... Lógico!, completa.

Elza viveu e venceu as batalhas das mais duras ao longo da vida - reergueu-se de todas. Ela é uma fênix, brinca Kastrup. Ao cantar Maria de Vila Matilde, fundamentou um grito de basta contra a violência doméstica, algo vivido por ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim, canta ela, em música assinada por Douglas Germano. Foi importante trazer esse assunto para o nosso dia a dia, escreve ela. Vivi o que canto hoje. Vou lutar até o fim pela mulher e também pelo negro e pelos gays! São minhas bandeiras. Precisamos mudar o mundo urgentemente!, conclui. Como alguém com uma missão, Elza não pensa no fim cantarolado em A Mulher do Fim do Mundo. Estou muito mais preocupada com o presente, ela diz. Eu sou o agora!

ESTÉTICA SIMILAR AO ANTERIOR

Quando "A Mulher do Fim do Mundo" foi idealizado, o desejo do chamado "núcleo criativo" que criou o trabalho era dar um presente a Elza Soares: o seu primeiro disco com canções totalmente inéditas. "Era um disco despretensioso nesse sentido", explica Guilherme Kastrup, responsável por orquestrar o álbum da cantora de 2015 e segue, na mesma função, no novo álbum dela, "Deus É Mulher", atualmente em processo de gravação, em estúdios em São Paulo e Rio de Janeiro. "A gente não imaginava a proporção que A Mulher... iria tomar. Quando esse show foi para a estrada, houve um rejuvenescimento espantoso do público. De um pessoal de 50 a 60 anos, em média, para uma galera de 19 a 35 anos", explica Kastrup.

A reação do público foi uma surpresa até mesmo para Elza. "Quando terminamos de gravar esse disco, eu até pensei que o público não fosse gostar, porque é um disco muito forte, muito denso...", avalia a cantora. "Quando iniciei a tour e o publico cantava comigo todas as músicas, fiquei surpresa."

Kastrup se vê como um elo entre o samba contraventor que marca a carreira de Elza Soares com a produção da trupe Kiko Dinucci, Rômulo Fróes, Rodrigo Campos e Marcelo Cabral - eles costumam colaborar entre si e formam, juntos, a banda Passo Torto. "A Elza possui esse espírito contraventor, essa coisa meio roqueira, pink, visceral", avalia Kastrup. "E o grupo totalmente habita dentro desse ambiente também. Temos uma raiz na música brasileira, no samba, mas não só nele. Há algo de metropolitano, mais abrangente."

O quarteto que forma o Passo Torto segue intacto como núcleo de "Deus É Mulher". "Em time que está ganhando não se mexe", explica Elza. Campos (cavaco), Dinucci (guitarra), Cabral (baixo) e Fróes (direção artística) são acompanhados de Kastrup (bateria) e Mariá Portugal (percussão). "Essa criação é coletiva", explica o produtor. "'Deus É Mulher' não tem exatamente a mesma estética, mas existe uma continuidade", explica Kastrup. Sobre o conceito que costura as canções, Elza diz: "(O disco anterior) denunciava as mazelas e o caos do mundo. O novo trabalho sugere o nascimento de uma nova era, conduzida pela energia feminina".