Desenho inédito de Da Vinci pode ser vendido por mais de US$ 15 milhões

Desenho de Leonardo da Vinci Crédito: Reprodução/Ed Alcock/New York Times

Paris, vai oferecer, pela primeira vez, um desenho redescoberto de Leonardo da Vinci, preparando o mercado para uma obra do mestre do Renascimento após a venda extraordinária de “Salvator Mundi” no ano passado. A venda vai ocorrer quase 500 anos após a morte de Da Vinci, em maio de 1519, em Amboise, na França. A casa de leilões Tajan, em, vai oferecer, pela primeira vez, um desenho redescoberto de Leonardo da Vinci, preparando o mercado para uma obra do mestre do Renascimento após a venda extraordinária de “Salvator Mundi” no ano passado. A venda vai ocorrer quase 500 anos após a morte de Da Vinci, em maio de 1519, em Amboise, na

A Tajan espera alcançar um valor entre US$ 34 milhões e US$ 60 milhões com o desenho feito em 1492, segundo Rodica Seward, presidente da instituição.

A obra, de dupla face, foi redescoberta por Thaddée Prate, um especialista em Da Vinci, em março de 2016, em uma coleção particular francesa. Um lado apresenta uma vigorosa ilustração, feita com caneta e tinta, de São Sebastião amarrado a uma árvore. No outro, o artista inscreveu estudos científicos de luz de velas, também em caneta e tinta.

“A atribuição do desenho de São Sebastião a Leonardo é absolutamente sólida”, disse Carmen Bambach, curadora de gravuras e desenhos do Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A inscrição se encaixa perfeitamente com seus manuscritos e estilo de caligrafia, e o desenho do santo é complementar a outros desenhos conhecidos com temática parecida Carmen Bambach, curadora de gravuras e desenhos do Metropolitan Museum of Art, em Nova York

Em 2016, Tajan avaliou a descoberta em cerca de US$ 15,8 milhões.

Mas, em novembro de 2017, os preços das obras de Da Vinci foram totalmente reavaliados por causa do lance histórico de US$ 450,3 milhões na Christie's pela pintura restaurada de “Salvator Mundi”, até então considerada uma obra perdida. O valor, pago pela família real saudita em nome do Louvre Abu Dhabi, foi o maior já registrado num leilão.

“Isso estimulou o interesse e aumentou as expectativas”, disse Seward.

Ela acrescentou que, após a venda do “Salvator Mundi”, “dois ou três” potenciais compradores estrangeiros entraram em contato com a casa de leilões sugerindo estar dispostos a pagar mais de € 15 milhões pelo desenho de Da Vinci.

Seward disse que a ilustração foi certificada como um “tesouro nacional”, deixando proibida a sua exportação por 30 meses, período durante o qual a França poderia comprar o quadro pelo valor do mercado internacional. Mas como pode o preço de um trabalho raro de Da Vinci ser determinado com precisão no rescaldo dos US$ 450 milhões de “Salvator Mundi”?

Depois de consultar Jean-Luc Martinez, diretor do Louvre, Seward disse que a Tajan decidiu oferecer o desenho em leilão público para determinar seu “valor real de mercado”.

Uma vez batido o martelo, caso nenhum museu francês interfira, a obra pode ser exportada no final de junho. Nem o Louvre nem o Ministério da Cultura da França responderam a pedidos de comentários.