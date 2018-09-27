Éder Jofre ganha cinebiografia que faz jus a seu legado

Daniel de Oliveira vive o lutador em tela Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

O boxe talvez seja o esporte mais fácil de ser levado para os cinemas. Não por acaso a sétima arte já agraciou seu público com clássicos como Rocky: Um Lutador (1976), Touro Indomável (1980), Menina de Ouro (2004) e, mais recentemente, os bons Creed (2015) e Nocaute (2015). A dinâmica é simples: aquelas pessoas nunca lutam apenas pelo esporte ou pela glória, elas trocam socos por suas famílias, por vingança ou para provar algo a alguém  e todo nós, público, já lutamos por isso em nossas vidas, mesmo que não em cima de um ringue.

É nesse contexto que 10 Segundos Para Vencer, cinebiografia do ícone Éder Jofre, o maior boxeador brasileiro da História, considerado um dos 10 maiores da história do esporte, funciona tão bem. Desde o início do filme de José Alvarenga Jr. (Os Normais) já entendemos que não se trata de boxe, mas de família.

O filme, num primeiro momento, acompanha Éder na infância, mas o foco é em Silvano Zumbano (Ricardo Gelli), tio de Éder, um lutador talentoso, mas boêmio, treinado por Kid Jofre (Osmar Prado), pai do protagonista. É o desejo de deixar o pai feliz, de retomar o sonho dele de lutar nos EUA, que leva o pequeno Éder ao ringue.

Quando voltamos a encontrar Éder Jofre, lá pelos 18 anos, ele já é vivido por Daniel de Oliveira, cuja cara de menino ajuda, mas não é o suficiente para fazer um ator de 41 anos rejuvenescer mais de duas décadas  o que Daniel compensa com muita vontade e talento.

Foram as circunstâncias que fizeram o jovem Éder desistir dos desenhos para se dedicar ao boxe. Como os protagonistas dos filmes citados no parágrafo inicial, ele não luta apenas pelo esporte, mas por algo maior.

ARQUIVO

A ascendente trajetória do lutador é mostrada de maneira interessante em tela. Fazendo uso de muito material de arquivo, o filme se preocupa em recriar os momentos mais marcantes, como as lutas pelos títulos mundiais; no resto do tempo o que se vê em tela é o relacionamento de Éder com a família.

Filme mergulha no relacionamento de Éder com seu pai, Kid Jofre Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

10 Segundos Para Vencer recria bem a tensão de uma luta de boxe não pelas lutas em si, até porque as sequências não passam de razoáveis, mas por fazer o público entender o que uma vitória ou uma derrota significaria naquele momento da vida do protagonista e todos que o cercam.

É possível perceber que se trata de uma superprodução para os padrões nacionais  fotografia, direção de arte e atuações são impecáveis. Além disso, ao contrário do que acontece nas maiorias das cinebiografias, os personagens não são endeusados pelo texto.