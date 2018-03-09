De volta aos palcos, Camisa de Vênus toca Raul em Vila Velha

Formada no início da década de 1980 em Salvador, a banda Camisa de Vênus ficou famosa no cenário do rock brasileiro por sua ousadia. Comemorando 37 anos do grupo, o vocalista Marcelo Nova e o baixista Robério Santana estão em turnê pelo Brasil com uma nova formação da banda no show Toca Raul.

Antigo parceiro de Raul Seixas, com quem gravou o disco A Panela do Diabo, em 1989, Marcelo Nova conta que a ideia de celebrar o Maluco Beleza é antiga. No repertório do show, clássicos da carreira de Raul, como Metamorfose Ambulante, Cowboy Fora da Lei e Al Capone, canções do álbum Panela do Diabo e hits do Camisa de Vênus.

Eu já queria ter essa turnê há muitos anos, mas sempre surgia algo que adiava a ideia. Para mim, como artista, Raul dispensa explicações porque tem uma obra autoral e única, não parece com ninguém. Do ponto de vista pessoal, éramos amigos, foi a amizade que nos levou à parceria, relembra Marcelo.

NOVA FORMAÇÃO

Os músicos Drake Nova (guitarrista e filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Célio Glouster (bateria) integram a nova formação do Camisa de Vênus. Eles já acompanham Marcelo Nova em sua carreira solo há nove anos. Em 2016, 20 anos após o último álbum de inéditas, a banda lançou o CD Dançando na Lua.

Para Marcelo, o último disco é o melhor que o grupo já gravou em toda a sua trajetória. Continuamos com a mesma intenção sonora e as mesmas características de letras, porém a maturidade e experiência contam muito. Dançando na Lua é o álbum de uma banda madura, explica.

O público atual dos shows do Camisa de Vênus vão desde jovens até os antigos fãs. É curioso porque é heterogêneo. Vai desde os coroas de 40, 60 anos, a meninos de 16, mulheres de 30. Do ponto de vista artístico é muito interessante ver as suas obras se desdobrando em tantas gerações diferentes, orgulha-se.

Nos anos dourados do rock brasileiro, na década de 1980, a banda lidou com o sucesso, mas ao mesmo tempo foi bastante criticada por suas letras polêmicas e teve que enfrentar a censura. Tanto tempo depois, Marcelo acha que suas músicas continuariam chocando.

Hoje o mundo está muito chato. Embasbacou. Existe muito não me toque, não pode falar isso, não pode dizer aquilo. Como um sujeito absolutamente libertário, não me sinto amedrontado. Continuo falando o que quero falar, ate porque assino embaixo o que digo e todos temos que pagar o preço, e eu pago desde muito cedo, opina.

Segundo Marcelo, talvez falte essa personalidade na nova geração do rock. Esse amedrontamento é geral, as pessoas temem serem mal interpretadas. O rock está meio bobo. A molecada encontra dificuldade para se expressar, diz.

Camisa de Vênus  Toca Raul

Quando: hoje, às 22h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vitória.

Ingressos: cadeira ouro  R$ 70 (meia); prata  R$ 60 (meia); bronze  R$ 50 (meia); área vip  R$ 50 (meia). À venda no site www.blueticket.com.br