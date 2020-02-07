Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

De shows de graça a blocos: confira a agenda do fim de semana no ES

Com Mar da Música e outros festivais de verão, o capixaba vai poder curtir shows gratuitos. Além disso, tem música ao vivo, as tradicionais baladas,  Bloco do Silva e Armandinho. Confira a lista:

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

07 fev 2020 às 17:38
Casa 7 vai receber o Bloco Origens. O evento ocorrerá no domingo (9). Crédito: Mosaico Gestão em Comunicação/ Divulgação

DOMINGO (09/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Dua Samba Novo
  • A partir de 12h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade:  linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada gratuita. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • CARNAVAL
  • Ensaio Técnico - Rosas de Ouro e Pega no Samba
  • A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada gratuita. 

  • Bloco Tô Bêbado de Alegria
  • Das 10h30 às 15h30, em Jardim da Penha, Vitória.

  • Bloco do Doido
  • Das 11h às 16h, em Jardim da Penha, Vitória.

  • Bloco Vem para a Vila
  • Das 15h às 19h. Concentração na Quadra de esportes, sentido Rua Vale do Rio Doce, Vila Oásis, Cariacica.

  • Bloco Bora lá
  • Das 16h às 20h. Concentração na rua Itabapoana próximo à igreja maranata, Itacibá, Cariacica.  

  • Bloco Origens
  • Às 15h, na Casa 7. Com BatuqDellas, Orquestra Ammor e DJ Ihcarai. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla ou nas Lojas Origens. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

  • Ensaio do Bloco Adrenalina
  • Às 17h, no Escobar Choperia. Com Hércules e Banda. Entrada Gratuita. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1293, Estância Monazítica, Serra. Informações:  (27) 99782-3302. 

  • FEIRA
  • Rua das Artes 
  • Das 10h às 18h, na Prainha de Vila Velha. Rua 23 de Maio, Praça Octávio de Araújo, Vila Velha. 

  • FESTIVAL
  • Mar da Música
  • A partir das 18h, na Praça Stella Coimbra. Com Letícia Chaves, Micheli Montalvão e Fernando Martins. Entrada gratuita. Prainha de Santo Antônio, Vitória.

  • Presidente Kennedy Verão 2020 - Praia de Marobá 
  • A partir das 14h, com Resenha do Samba e Dieggo Marques.

  • Presidente Kennedy Verão 2020 - Praia das Neves 
  • A partir das  13h, com João Fernando & Matarazzo e Flesh Martins.

  • INFANTIL
  • Diversão na Praça. A partir das 16h, no Shopping Praia da costa. Com atividades para as crianças: oficina de convite, futebol gigante, amarelinha, dança entre pais e filhos e Bloco dos Descontrolados com estandarte e bandinha de Carnaval. Entrada gratuita. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3320-6000.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados