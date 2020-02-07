De shows de graça a blocos: confira a agenda do fim de semana no ES

DOMINGO (09/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Dua Samba Novo
- A partir de 12h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, (terça a sexta-feira) das 8h às 17h, (sábados e domingos) das 10h às 18h, até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada gratuita. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- CARNAVAL
- Ensaio Técnico - Rosas de Ouro e Pega no Samba
- A partir das 18h30, no Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, Grande Santo Antônio, Vitória. Entrada gratuita.
- Bloco Tô Bêbado de Alegria
- Das 10h30 às 15h30, em Jardim da Penha, Vitória.
- Bloco do Doido
- Das 11h às 16h, em Jardim da Penha, Vitória.
- Bloco Vem para a Vila
- Das 15h às 19h. Concentração na Quadra de esportes, sentido Rua Vale do Rio Doce, Vila Oásis, Cariacica.
- Bloco Bora lá
- Das 16h às 20h. Concentração na rua Itabapoana próximo à igreja maranata, Itacibá, Cariacica.
- Bloco Origens
- Às 15h, na Casa 7. Com BatuqDellas, Orquestra Ammor e DJ Ihcarai. Ingressos: R$ 20. Venda: No site Sympla ou nas Lojas Origens. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
- Ensaio do Bloco Adrenalina
- Às 17h, no Escobar Choperia. Com Hércules e Banda. Entrada Gratuita. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 1293, Estância Monazítica, Serra. Informações: (27) 99782-3302.
- FEIRA
- Rua das Artes
- Das 10h às 18h, na Prainha de Vila Velha. Rua 23 de Maio, Praça Octávio de Araújo, Vila Velha.
- FESTIVAL
- Mar da Música
- A partir das 18h, na Praça Stella Coimbra. Com Letícia Chaves, Micheli Montalvão e Fernando Martins. Entrada gratuita. Prainha de Santo Antônio, Vitória.
- Presidente Kennedy Verão 2020 - Praia de Marobá
- A partir das 14h, com Resenha do Samba e Dieggo Marques.
- Presidente Kennedy Verão 2020 - Praia das Neves
- A partir das 13h, com João Fernando & Matarazzo e Flesh Martins.
- INFANTIL
- Diversão na Praça. A partir das 16h, no Shopping Praia da costa. Com atividades para as crianças: oficina de convite, futebol gigante, amarelinha, dança entre pais e filhos e Bloco dos Descontrolados com estandarte e bandinha de Carnaval. Entrada gratuita. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3320-6000.