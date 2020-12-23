De Rita Lee ao Natal: Projeto Vale Música realiza concertos virtuais

Projeto Vale Música Serra: alunos se apresentaram por meio de transmissões pela internet Crédito: Projeto Vale Música Serra/Divulgação

O Projeto Vale Música Serra vai exibir o resultado dos trabalhos deste ano nesta quinta (24), quando disponibilizará a série Concertos Virtuais no site do Instituto Cultural Vale. Cinco apresentações desenvolvidas pelos corais e bandas assistidas pela entidade vão ser colocadas no ar. Na mesma data, das 18h às 19h, um programa especial será exibido na TVE com reprise na sexta (25) na mesma hora. O que vai ao ar na TV Educativa será um compilado de todas as apresentações.

Todos os espetáculos da série foram gravados por meio de plataformas on-line com a participação de regentes, professores e alunos, tendo passado depois por um processo de edição até chegar ao formato final que será exibido ao público.

A programação passeia por diversos gêneros musicais como jazz, baião, pop, MPB e música clássica. O público poderá conferir o Concerto Viva Rita Lee , com o Coral Jovem, Coral Experimental e Coral de Empregados Vale; o Concerto Virtual Homenagem a Duke Ellington , com a Vale Música Jazz Band; o Concerto Brasileiríssimo , com a Orquestra Jovem Vale Música; o Concerto Cosmos: o Caos, o Acaso e o Trágico , com a Banda Sinfônica Vale Música; e o Concerto Natal Encantad o, com o Coral Infantil Vale Música.

As versões ganharam arranjos inéditos para percussão, cordas, sopros e vocais, e todas as gravações foram feitas pelos alunos em suas próprias casas.

Um dos concertos inéditos é o Brasileiríssimo, idealizado com o objetivo de valorizar a música brasileira e de ampliar o conhecimento dos alunos e do público quanto à riqueza e à diversidade da MPB. Na gravação, a Orquestra Jovem Vale Música executa uma adaptação para orquestra do baião Eu só quero um xodó, de Dominguinhos e Anastácia, gentilmente cedida pelo maestro Modesto Flávio, um dos primeiros regentes a atuar no Projeto Vale Música.

Para o regente da Orquestra Jovem, Lucas Anizio, o reencontro proporciona lembranças afetivas que marcaram o início de sua carreira como aluno do Vale Música. Logo no início do projeto, tive o privilégio de ser regido pelo maestro Modesto Flávio. Hoje tenho o privilégio de estar à frente do grupo como regente, com a incrível experiência de conduzir a mesma obra, comenta.

Ele também avalia que produzir as gravações de forma remota em meio à pandemia representou um desafio: A pandemia nos fez repensar e reconstruir tudo o que já estávamos habituados. Não tem sido um trabalho fácil; nós, músicos, somos da aglomeração, do olhar, do sentir e de ouvir o outro músico perto de nós. No entanto, mesmo à distância, continuamos com nosso trabalho de educação musical.

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