De Norte a Sul: Litoral do Espírito Santo está repleto de atividades

O mês de janeiro continua agitado no Espírito Santo, trazendo muita curtição e lazer para turistas e capixabas. Uma diversidade atividades repleta de opções pelo Espírito Santo para este fim de semana.
Em Linhares, o fim de semana será ao som de axé, rock, sertanejo, pagode, além de aulas de dança e aeróbica. A programação vai acontecer em Pontal do Ipiranga. Já em Vila Velha terá shows de música e bastante exercício físico com aulas de Zumba e Fitdance, entre outros, e também partidas esportivas. A programação vai acontecer na Praia da Costa e na Barra do Jucu.
Confira abaixo a programação gratuita de Norte a Sul do Espírito Santo.
Linhares
Pontal do Ipiranga
Sábado (20)
17h30min - Aeróbica Professor Samuel (Tenda)
19h - Larissa Sales (Trio)
22h - D ´Kebrada (Tenda) Pagode
0h - Cuba Libre(Tenda)
Domingo (21)
17h30min - Aeróbica com Professor Samuel (Tenda)
19h - Henrique e Rian (Trio)
Aracruz
Barra do Sahy
Sábado (20)
15h Beach Soccer
Domingo (21)
7h Yoga
8h Circuito Funcional
10h - Beach Soccer
14h Dancinha de Verão 2018
15h Beach Soccer
Fundão
Sábado (20)
14h - Tarde Esportiva no Estádio do Comercial Futebol Clube
Sub 17 - Fundão x Sub 17 - Serra
16h - Equipe Master - Comercial Futebol Clube x Equipe Master Desportiva Ferroviária
Presença de ex-craques do Futebol Capixaba
19h - Ritual da Puxada do Navio
20h - Show com Tarados em Samba
22h - Show com Léo Lima e Banda
00h - Show com Br 07
Domingo (21)
9h - Missa festiva na Matriz São José
17h - Encontro Regional de Bandas de Congo
17h30 - Concentração dos grupos em frente à Igreja Matriz São José;
18h Chegada da Bandeira de São Sebastião e São Benedito conduzida pelas bandas de congo anfitriãs dos Festejos; Homenagem ao Tenente Moisés Pereira de Almeida, do destacamento Polícia Militar de Fundão, por seus serviços prestados na proteção as tradições do município.
18h15min - Bênção e envio das bandas de congo, proferida pelo Padre Gilberto Domingos em frente a Igreja Matriz São José - Desfile de Bandas de Congo;
20h - Puxada do Navio;
21h - Fincada do Mastro e Show Pirotécnico.
21h30 - Show com Cléssio Meyer
Vitória
Sábado (20)
18h - Praia de Camburi (ao lado do SOE de Jardim da Penha): André Prando, Bob Rastaclone, Renato Casanova, Jorman e Pindorama, com Gustavo Txai
Domingo (21)
18h - Orla de Maria Ortiz (Rua Ciro Vieira da Cunha, ao lado do campo do Jabour): Roberson Rodrigues e Jean da Viola
Jardim Camburi (ao lado do SOE de Jardim Camburi): Vitor Locatelli e Thayza Pizzolato e Danny Machado
Praia de Camburi: orla de Camburi (próximo ao Soe ll)
Vila Velha
Praia da Costa (altura da Av. Champagnat)
Sábado (20)
17h às 18h Zumba kids
18h às 20h Corrida/ Desafio Pais e Filhos
18h às 19h Fitdance
15h Sobreviventes Creew
16h Banda Estrela da Terra
19h Leandro Tobias
20h15 Back To The Past
Domingo (21)
7h às 9h Corrida e Circuito Adulto
9h às 10h Zumba
17h30 às 18h30 Recreação Infantil
18h às 19h Fitdance
19h às 20h Tritões
19h às 20h Zumba
Barra do Jucu Praça Pedro Valadares
Sábado (20)
17h30 Zumba
19h Pedrinho Nó Na Madeira
20h15 Os 03 Elementos
Anchieta
Iriri
Sábado (20)
18h - Filme: Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky
Marataízes
Sábado (20)
DJ PV, Stephano Hernandes e Preto no Branco.
Domingo (21)
20h - haverá gravação do DVD do cantor sertanejo universitário Thiago Makie com participações especiais de Fernanda Brum, Banda Som e Louvor, Bruna Karla, André e Felipe, Luã Freitas e PG.
Mucurici
Complexo Turístico Aquático
Sábado (20)
21h Kelly Muniz
Balneário de Mucurici
Domingo (21)
15h Ensaio de Zumba