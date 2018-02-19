De graça: Musical que conta história de Renato Russo chega a Vitória

Musical que conta história de Renato Russo chega de graça a Vitória Crédito: Guga Melgar/Divulgação

Vitória vai receber uma sessão de graça de "Renato Russo - O Musical" no próximo dia 24 de março, a partir das 19h. O evento acontece na Praça do Papa e remonta à vida e obra do artista que é considerado o grande poeta do rock nacional. A peça vai compilar 23 canções e traz a banda Arte Profana para retratar desde a juventude punk do cantor, em Brasília, até o sucesso do Legião Urbana. A encenação também não deixou de lado o quebra-quebra do show na capital do País e os problemas enfrentados pelo vício.

Depoimentos, reportagens, entrevistas, livros e imagens de shows serviram como base para a concepção da obra biográfica, que estreou no centro do Rio de Janeiro há mais de 10 anos. "Renato é um grande poeta, e é por isso que continua causando comoção nas gerações de hoje. Sua obra gera um impacto enorme na nossa cultura", afirma Gomlevsky, protagonista que interpreta Renato Russo no espetáculo.

"Sem a menor dúvida, o que move o espetáculo é a força do Renato e o legado que deixou na Legião Urbana, através das composições, que são a cada dia mais atuais. Os fãs se renovam e hoje temos além de adultos e idosos na plateia, jovens e adolescentes que se emocionam a cada sessão", conta Bianca de Felippes, produtora do musical e do longa metragem "Eduardo e Mônica", que está em produção.