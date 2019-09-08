'De Férias Com o Ex Brasil: Celebs': MTV anuncia data de estreia

De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, 5ª temporada do MTV Brasil, ganhou data de estreia: 3 de outubro. , 5ª temporada do reality show da, ganhou data de estreia: 3 de outubro.

Vitor Kley farão participações musicais especiais. O programa será exibido às 22h, reunindo 12 personalidades em uma mansão na cidade de Trancoso, na Bahia. Durante a temporada, os cantores Pabllo Vittar farão participações musicais especiais.

O elenco de De Férias Com O Ex Brasil: Celebs 2019 Crédito: MTV/Divulgação

Entre os participantes do De Férias Com o Ex Brasil: Celebs estão a ex-BBB Hana Khalil, MC Rebecca e Léo Picon. Confira abaixo a lista de participantes completa da próxima temporada do De Férias Com o Ex:

Hana Khalil

A ex-BBB Hana Khalil tem 23 anos e está na 5ª temporada do 'De Férias com o Ex Brasil: Celebs'.

Leo Picon

Leo Picon, 23, está entre os participantes do 'De Férias com o Ex Brasil: Celebs'.

Any Borges

A brasiliense Any Borges tem 24 anos e está no 'De Férias com o Ex: Celebs'.

Fábio Beltrão

O bragantino Fábio Beltrão, 31, está entre os participantes do 'De Férias com o Ex Brasil: Celebs'.

MC Rebeca

A cantora MC Rebecca, carioca de 21 anos, está confirmada entre os participantes da 5ª temporada do 'De Férias com o Ex Brasil: Celebs'.

Gui Araújo

Gui Araújo, 23, que participou da 1ª temporada do 'De Férias com o Ex Brasil', está de volta para o 'De Férias com o Ex Brasil: Celebs'.

Cinthia Cruz