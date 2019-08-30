Davi, SPC, Maluma e Bebe Rexha nos lançamentos da semana #5

A cantora Bebe Rexha no clipe de Not 20 Anymore Crédito: Reprodução

Hora de dar aquela atualizada nas playlists, galera. Nesta quinta edição da nossa lista de lançamentos, as dicas passam pelo pop, R&B, Hip Hop, sertanejo e até pagode. Entre os destaques estão: o aguardado disco de Lana Del Rey, a música empoderada de Bebe Rexha e a homenagem do SPC a Peninha. Confira abaixo.

LANÇAMENTOS

DAVI - FICAR COM VOCÊ

Próximo de lançar seu álbum solo, Davi, ex-Banda Uó, divulgou o clipe de “Ficar Sem Você”. A música segue a mesma linha romântica de músicas como "Tenho Você", do EP "Quando", e do single "Ritual". Assim, as batidas eletrônicas misturadas ao R&B são predominantes. Confira a nova música

BEBE REXHA - NOT 20 ANYMORE

Madonna segue fazendo escola. O discurso feminista feito em 2016 - em que falou sobre a cobrança da indústria da música para que as mulheres sejam jovens e bonitas -, fez efeito. Nesta sexta-feira (30), a cantora Bebe Rexha lançou "Not 20 Anymore" em que fala justamente do assunto. "Não, eu não tenho mais 20 (mais 20)/Não tente me fazer sentir inseguro/Porque eu estou envelhecendo como vinho", diz trecho da letra. Confira o clipe abaixo.

MALUMA E RICKY MARTIN - "NO SE ME QUITA"

Três anos após "Vente Pa' Ca", Maluma e Ricky Martin repetem a parceria. Desta vez, o anfitrião é o colombiano, que traz o portoriquenho como convidado em "No Se Me Quita", single lançado na última sexta-feira (30). O reggaeton segue forte num clipe bem colorido e cheio de mulheres, lembrando bastante "Baywatch" em alguns momentos. A música faz parte do álbum “11:11”.

CHARLI XCX FEAT. HAIM - "WARM"

Charli XCX não para. Depois dos lançamentos com Pabllo Vittar, Sky Ferreira, Lizzo e da música "Miss U" - trilha de 13 Reasons Why - a cantora lança mais uma música do seu próximo álbum, que chega no mês que vem. "Warm" mistura bem a vibe das garotas californianas com o eletrônico de Charli. Curta mais um som da nova era de Charli.

KIKA BOOM E KAYA CONKY - "BOMBA KLEYTON"

A onda drag na música ganha mais um hit. Agora, Kika Boom faz parceria com Kaya Conky - do hit "E aí, Bebê", cantada até por sertanejos - em "Bomba Kleyton". A música de letra dúbia conta com as batidas comuns do brega e funk. Ótima para ferve na pista. Confira.

MARIANA E MATEUS FEAT. NAIARA AZEVEDO - "REPERTÓRIO DE DESCULPAS"

O duo apadrinhado por Jorge e Mateus lança o single "Repertório de Desculpas". Para ajudar a emplacar, convidaram Naiara Azevedo. Por sinal, a letra casa muito bem com os hits já lançados por Naiara. O single foi gravado durante um show de Naiara em Cianorte (PR) e tem tudo para fazer sucesso no meio sertanejo.

3030 - "FODA QUE ELA É LINDA"

O 3030, um dos maiores grupos de rap da atualidade, começou o lançamento do seu primeiro DVD em 10 anos de carreira, “Tropicalia Ao Vivo”. Na última sexta-feira (30), eles lançaram o primeiro vídeo e música do projeto: "Foda Que Ela É Linda". O projeto tem um total de 23 faixas e toda sexta-feira, até o dia 22 de novembro, uma nova música poderá ser ouvida e assistida na internet.

LINDSEY STIRLING - ARTEMIS

A violonista, que participou do "American Got Talent" em 2010, lançou na última sexta-feira (30) o single “Artemis”. A canção dá nome ao quinto álbum de estúdio da artista e chegou acompanhada de um videoclipe bem ligado ao mundo da fantasia. Confira o clipe.

VERSÕES

SÓ PRA CONTRARIAR - "TEM TUDO A VER"

Após lançar a faixa “Mistérios do Coração”, o grupo Só Pra Contrariar lança outra releitura. "Tem tudo a ver", de autoria de Peninha, faz parte do projeto “O Lado B”, comemorativo aos 30 anos de carreira do grupo mineiro. Confira.

REMIX

"HEAD ABOVE WATER" (REMIX) - AVRIL LAVIGNE FEAT. TRAVIS CLARCK

Avril Lavigne lança uma nova versão de "Head Above Water", música que dá nome ao disco lançado em fevereiro deste ano. Vale lembrar que o single foi lançado em setembro do ano passado apenas com a voz da canadense. Agora, ela ganha apoio da voz de Travis Clarck, do We The Kings. Confira abaixo a nova versão e o clipe da música original.

DISCO

"NORMAN FUCKING ROCKWELL" - LANA DEL REY

Uma semana após lançar as músicas "Fuck It I Love U" e "The Greatest", na última semana, Lana Del Rey apresenta agora o aguardado disco “Norman Fucking Rockwell”. Com 14 canções e a produção do famoso Jack Antonoff, o disco traz aquele tom melancólico e sensual bem característico da artista. Confira, reflita e relaxe.

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"FERRO" - ROMERO FERRO

O cantor pernambucano traz seu pop brega mais forte e rasgado do que nunca. Em "Ferro", ele traz participações de Duda Beat e Otto. “Esse é um trabalho em que realmente permiti que meu coração fosse aberto de forma muito honesta, falando sobre meus sentimentos, minha sexualidade, meus posicionamentos políticos sem medo”, diz Romero. Confira o segundo disco da careira do rapaz.

CLIPE

KATY PERRY - SMALL TALK