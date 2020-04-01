Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova mamãe!

Dany Bananinha dá à luz Lara: 'Privilégio que é ter uma filha'

Assistente de palco de Luciano Huck é mãe de primeira viagem, aos 43 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:36

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:36

Dany Bananinha postou nas redes sociais a primeira foto da filha Lara
Dany Bananinha postou nas redes sociais a primeira foto da filha Lara Crédito: Reprodução/Instagram @bananinhadany
A atriz e influenciadora digital Dany Bananinha comemorou nesta quarta-feira (1º) a chegada da primeira filha, Lara, fruto do relacionamento com o fisioterapeuta Pedro Koellreutter. Ela passou a reta final da gravidez em meio à pandemia do novo coronavírus.
"No meio dessa loucura, não podemos esquecer de agradecer. Por tudo! A tempestade vai passar, tenha fé", declarou aos seguidores de suas redes sociais antes do nascimento da filha.

Veja Também

Miley Cyrus e Anitta juntas em live da cantora americana

"BBB 20": Hugo Bonemer posta nude após Prior ser eliminado

Foto: Cristiano Ronaldo exibe corpão sarado e surpreende web

Em dezembro, Dany Bananinha chegou a publicar uma série de vídeos nos stories do Instagram para compartilhar a prática de exercícios físicos e responder críticas de internautas. "Já vai nascer atleta", comentou na época.
Nesta quarta-feira, ela também as redes para comemorar a chegada da filha com uma série de fotos da maternidade. "Lara chegou! Meu Deus, eu te agradeço. Por toda minha vida eu vou agradecer por esta maravilha e diariamente me esforçarei por honrar o privilégio que é ter uma filha", escreveu, na legenda das fotos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados