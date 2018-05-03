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Daniela Mercury e Iza vão lançar música para a Copa do Mundo 2018

As cantoras Daniela Mercury e Iza postaram uma foto juntas para contar a novidade para os fãs

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 12:01
Daniela Mercury e Iza vão lançar música para a Copa do Mundo 2018 Crédito: Montagem Gazeta Online
Apesar de a Coca-Cola já ter lançado a sua música oficial para a Copa do Mundo 2018 com Jason Derulo e Maluma, outros artistas também querem marcar os dias de festividade.
As cantoras Daniela Mercury e Iza postaram uma foto juntas nesta quarta-feira, 2, para informar que estão regravando uma música que já foi um "hino" de um dos mundiais anteriores. As duas não informaram qual música é.
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"Olha que surpresa incrível: vou lançar o Hino da Copa do Mundo junto com a Iza. Momento curiosidade/ansiedade. Aguarde!", escreveu a cantora baiana. Já Iza disse que o trabalho será uma conquista dupla: "Gente, isso pra mim são dois sonhos realizados: lançar uma música com a rainha Daniela Mercury e regravar um hino da Copa do Mundo!"

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