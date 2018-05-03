Daniela Mercury e Iza vão lançar música para a Copa do Mundo 2018 Crédito: Montagem Gazeta Online

Apesar de a Coca-Cola já ter lançado a sua música oficial para a Copa do Mundo 2018 com Jason Derulo e Maluma, outros artistas também querem marcar os dias de festividade.

As cantoras Daniela Mercury e Iza postaram uma foto juntas nesta quarta-feira, 2, para informar que estão regravando uma música que já foi um "hino" de um dos mundiais anteriores. As duas não informaram qual música é.