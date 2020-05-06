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Fantasia na quarentena

Daniel Radcliffe faz leitura de Harry Potter para os 20 anos da saga no Brasil

Editora ainda lança box dos livros com novas ilustrações e planeja evento no futuro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 11:48

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 11:48

Daniel Radcliffe como o personagem Harry Potter
Daniel Radcliffe como o personagem Harry Potter Crédito: Reprodução/Saga Harry Potter
Para celebrar os 20 anos da saga Harry Potter no Brasil, a editora Rocco, pediu aos atores dos filmes da série e outras personalidades que façam vídeos lendo trechos da obra de JK Rowling.
O projeto "Harry Potter at Home" começa com Daniel Radcliffe, protagonista nos filmes, que dá início à leitura da primeira obra, "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Originalmente, o livro foi publicado em 1997 e chegou ao Brasil no ano de 2000.
Também estão no elenco Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne. A página da ação ainda tem outras curiosidades sobre os livros e quizzes para desafiar o conhecimento dos fãs.
Parte das comemorações dos 20 anos terá, ainda o lançamento de edições especiais em capa dura dos sete livros da saga no dia 30 de abril. As novas capas serão assinadas por Brian Selznick, autor de "A invenção de Hugo Cabret" (2007), que também foi transformado em filme, sob direção de Martin Scorsese.
Ao unir os exemplares lado a lado, uma grande ilustração se forma com personagens e elementos que representam a história. O box com os sete livros também traz ilustrações dos brasões das casas de Hogwarts, além dos rostos de Harry no verso e de Voldemort no interior da caixa.

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As obras de Harry Potter já venderam mais de 450 milhões de cópias no mundo em 70 idiomas diferentes. O Brasil é o sétimo país que mais vendeu os livros de Rowling. Foram 5 milhões de cópias até agora. Os livrem foram transformados em oito filmes para o cinema.
Dependendo de como estará o esquema de quarentena ou permissão para eventos públicos, a editora planeja ações com fãs para o segundo semestre. A ideia é ter um dia todo, em São Paulo, com palestras, concursos, venda de produtos licenciados e mostras de cinema.

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