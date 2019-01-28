Dançar 'Jenifer' e 'Piscininha' queima até 800 calorias; aprenda

28/01/2019 - O professor de dança, Nelsinho, com suas alunas ensinam os passos de "Jenifer" e "Piscininha, Amor" Crédito: Marcelo Prest

A chegada de "Jenifer", de Gabriel Diniz, iniciou a disputa de música do verão. Agora, "Piscininha, Amor", de Whadi Gama, chegou para entrar na briga de música chiclete da temporada. Um fato é que, já que não vai ter jeito de esquecer essas músicas, que tal entrar na onda e até aprender a coreografia?

Segundo o professor da dança da Bodytech do Shopping Vitória, Nelsinho Sardinha, esses dois sucessos estão certos e frequentes nas aulas deste verão. E dançando direitinho, de acordo com uma coreografia certa, dá para gastar até 800 calorias por hora de performance ao som das duas letras.

De acordo com o professor, também estão em alta "Teleguiado", novo hit de Ivete Sangalo, "Abaixa Que é Tiro", do Parangolé e "Blogueirinha", de Léo Santana.

A maior parte das pessoas nem vem para emagrecer. Vem pela diversão mesmo, mas a turbinada no corpo é consequência - Nelsinho Sardinha, professor de dança

A gerente Brenda Riva, que buscou as aulas para fim de terapia e lazer, há cerca de seis meses, hoje dá show no rebolado. "O primordial é a gente ocupar a mente. As mudanças no corpo acabam vindo como consequência da dedicação", pondera.

Ainda assim, Brenda confessa que melhorou muito o shape desde antes de entrar para a aula de dança. "Emagreci, enrrigeci os músculos e acho que a cada aula isso só tende a melhorar", comemora.

28/01/2019 - O professor de dança, Nelsinho, com suas alunas ensinam os passos de "Jenifer" e "Piscininha, Amor" Crédito: Marcelo Prest

OS PASSOS DA "JENIFER DO TINDER"

Sobre os passos de "Jenifer" e Piscinhinha, amor", não há segredos. O que tem mesmo é perseverança. "No FitDance, por exemplo, em qualquer lugar do mundo que a pessoa vai ver que a coreografia é a mesma. Então, uma vez que ela se acostuma, fica apta a dançar com qualquer grupo dessa mesma franquia em todos os locais", esclarece Nelsinho, que é licenciado pela marca.

O Gazeta Online visitou a academia Bodytech do Shopping Vitória e fez uma vídeo-aula mostrando os passos de "Jenifer", de Gabriel Diniz, e "Piscininha, Amor", de Whadi Gama. As duas canções prometem ser os grandes hits deste verão e os sucessos ainda devem ecoar por alguns meses.

Aprenda a dançar "Jenifer":

Aprenda a dançar "Piscininha, Amor":