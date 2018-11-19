OPORTUNIDADE

Cultura: Vitória lança edital para contratação de instrutores de cursos

Profissionais vão atuar em cursos na Fafi, Mucane, Circuito Cultura, Casa Porto das Artes e Museu do Pescador
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 20:23

Alguns cursos serão ministrados na Fafi Crédito: Carlos Antolini
Atenção, interessados em ministrar cursos técnicos e livres nas oficinas culturais de Vitória, em 2019! A prefeitura lançou, nesta segunda-feira (19), edital de chamamento público de instrutores e oficineiros para ministrar cursos técnicos e livres e oficinas em 2019. As inscrições estão abertas até 7 de dezembro.
A busca é por professores de dança, teatro, música, fotografia, entre outros. Os profissionais que forem selecionados ministrarão cursos técnicos, oficinas e cursos livres na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Circuito Cultural, na Casa Porto das Artes Plásticas e no Museu Histórico da Ilha das Caieiras (Museu do Pescador).
Os interessados podem obter mais informações na página eletrônica dos editais da Cultura, por meio do telefone 3132-8372.
As oportunidades são para os seguintes profissionais:
- instrutor de dança  técnica clássica;
- instrutor de dança  técnica contemporânea e moderna;
- instrutor de dança  técnica dança caracter;
- instrutor de teatro  técnica de interpretação para bailarino;
- instrutor de teatro  teoria e prática teatral;
- instrutor de teatro  técnica de voz para atores;
- instrutor de capoeira;
- instrutor de música aplicada à dança  teoria e canto coral;
- instrutor de música  viola;
- instrutor de música  violino;
- instrutor de música  violoncelo;
- instrutor de dança afro;
- instrutor  função pedagógica para a Fafi;
- instrutor  função pedagógica para o Mucane;
- instrutor  função pedagógica para o Circuito Cultural;
- instrutor  arte-educador;
- instrutor  arte-educador com ênfase em relações étnico-raciais;
- oficineiro de danças populares;
- oficineiro de violão;
- oficineiro de percussão;
- oficineiro de cavaquinho;
- oficineiro de teclado;
- oficineiro de contação de história
- oficineiro de artesanato;
- oficineiro de balé;
- oficineiro de capoeira;
- oficineiro de danças urbanas;
- oficineiro de dança de salão;
- oficineiro de teatro;
- oficineiro de fotografia.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol

