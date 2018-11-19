Cultura: Vitória lança edital para contratação de instrutores de cursos

Atenção, interessados em ministrar cursos técnicos e livres nas oficinas culturais de Vitória, em 2019! A prefeitura lançou, nesta segunda-feira (19), edital de chamamento público de instrutores e oficineiros para ministrar cursos técnicos e livres e oficinas em 2019. As inscrições estão abertas até 7 de dezembro.
A busca é por professores de dança, teatro, música, fotografia, entre outros. Os profissionais que forem selecionados ministrarão cursos técnicos, oficinas e cursos livres na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Circuito Cultural, na Casa Porto das Artes Plásticas e no Museu Histórico da Ilha das Caieiras (Museu do Pescador).
Os interessados podem obter mais informações na página eletrônica dos editais da Cultura, por meio do telefone 3132-8372.
As oportunidades são para os seguintes profissionais:
- instrutor de dança técnica clássica;
- instrutor de dança técnica contemporânea e moderna;
- instrutor de dança técnica dança caracter;
- instrutor de teatro técnica de interpretação para bailarino;
- instrutor de teatro teoria e prática teatral;
- instrutor de teatro técnica de voz para atores;
- instrutor de capoeira;
- instrutor de música aplicada à dança teoria e canto coral;
- instrutor de música viola;
- instrutor de música violino;
- instrutor de música violoncelo;
- instrutor de dança afro;
- instrutor função pedagógica para a Fafi;
- instrutor função pedagógica para o Mucane;
- instrutor função pedagógica para o Circuito Cultural;
- instrutor arte-educador;
- instrutor arte-educador com ênfase em relações étnico-raciais;
- oficineiro de danças populares;
- oficineiro de violão;
- oficineiro de percussão;
- oficineiro de cavaquinho;
- oficineiro de teclado;
- oficineiro de contação de história
- oficineiro de artesanato;
- oficineiro de balé;
- oficineiro de capoeira;
- oficineiro de danças urbanas;
- oficineiro de dança de salão;
- oficineiro de teatro;
- oficineiro de fotografia.