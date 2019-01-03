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CINEMA

Criatura aterrorizante iria ser responsável por suicídios em 'Bird Box'

Monstro reptiliano foi retirado da edição final do filme; obra estreou recentemente na Netflix

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 14:57

Publicado em 

03 jan 2019 às 14:57
Filme "Bird Box" Crédito: Saeed Adyani/netflix
O filme Bird Box vem despertando a atenção dos internautas. A obra retrata um cenário pós-apocalíptico em que um vírus faz as pessoas se suicidarem ao olhar os arredores. Por conta disso, elas usam vendas para não serem contaminadas.
O que pouco se sabe é que uma criatura de aparência bizarra iria fazer parte da trama, sendo a responsável pelos suicídios em série. No entanto, ela foi cortada na edição final. "Era um homem verde com uma cara de bebê horrível", revelou Sandra Bullock, protagonista do filme, ao Bloody Disgusting.
"Era um ser reptiliano, e eu não queria vê-lo antes [de gravar]. Fiquei tipo: só o tragam para o estúdio. Vamos filmar a cena. Quando eu o vi, ele estava rosnando para mim. Eu comecei a rir. Era apenas um bebê grande e gordo", recordou.
Um dos donos da empresa responsável por fazer o monstro, Howard Berger, divulgou a escultura do 'monstro' em seu Instagram.
"É sempre um pouco decepcionante quando colocamos muitos esforços em uma coisa que acaba sendo cortada, mas eu entendo e deve-se prezar pelo melhor na produção final", lamentou Berger.
Bird Box estreou na Netflix no dia 12 de dezembro de 2018.

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