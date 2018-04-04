Criadores de 'Stranger Things' são acusados de plágio

"Stranger Things" Crédito: Divulgação/Netflix

Os criadores da série americana "Stranger Things", os irmãos Matt e Ross Duffer, foram acusados judicialmente de plágio pelo diretor Charlie Kessler. O processo foi apresentado nessa terça-feira (3) em uma corte de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Charlies Kessler sustenta que os irmãos Duffer se apropriaram de uma ideia sua sobre a qual conversaram em 2014 durante uma festa no Festival de Cinema de Tribeca. Segundo o diretor, "Stranger Things" plagiou "Montauk" (2012), curta-metragem sobre fenômenos paranormais. A produção seria o primeiro passo para um hipotético filme intitulado "The Montauk Project".

O diretor assegura que a conversa com os Duffer aconteceu "dentro das práticas da indústria do entretenimento", as quais estabeleciam que os irmãos não poderiam divulgar, usar ou aproveitar as ideias contadas por Kessler sem a sua permissão ou sem oferecer uma compensação financeira.

Na sua argumentação, Kessler afirma que, quando foi vendida para a Netflix, a série "Stranger Things" tinha como título provisório "The Montauk Project".

Kessler exigiu uma indenização e que se destruam todos os materiais que os Duffer tenham de "Stranger Things" que estejam baseados em suas ideias.

Os irmãos Duffer e a Netflix ainda não haviam se pronunciado sobre o caso até a publicação desta matéria.