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Processo

Criadores de 'Stranger Things' são acusados de plágio

Diretor diz que criadores se apropriaram de uma ideia sobre a qual conversaram em 2014

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 14:09
"Stranger Things" Crédito: Divulgação/Netflix
Os criadores da série americana "Stranger Things", os irmãos Matt e Ross Duffer, foram acusados judicialmente de plágio pelo diretor Charlie Kessler. O processo foi apresentado nessa terça-feira (3) em uma corte de Los Angeles, nos Estados Unidos.
Charlies Kessler sustenta que os irmãos Duffer se apropriaram de uma ideia sua sobre a qual conversaram em 2014 durante uma festa no Festival de Cinema de Tribeca. Segundo o diretor, "Stranger Things" plagiou "Montauk" (2012), curta-metragem sobre fenômenos paranormais. A produção seria o primeiro passo para um hipotético filme intitulado "The Montauk Project".
O diretor assegura que a conversa com os Duffer aconteceu "dentro das práticas da indústria do entretenimento", as quais estabeleciam que os irmãos não poderiam divulgar, usar ou aproveitar as ideias contadas por Kessler sem a sua permissão ou sem oferecer uma compensação financeira.
Na sua argumentação, Kessler afirma que, quando foi vendida para a Netflix, a série "Stranger Things" tinha como título provisório "The Montauk Project".
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Kessler exigiu uma indenização e que se destruam todos os materiais que os Duffer tenham de "Stranger Things" que estejam baseados em suas ideias.
Os irmãos Duffer e a Netflix ainda não haviam se pronunciado sobre o caso até a publicação desta matéria.
Protagonizada por David Harbour, Winona Ryder e Millie Bobby Brown, a série de ficção científica acompanha as aventuras de um grupo de crianças que se envolve com criaturas sobrenaturais na fictícia cidade de Hawkins, nos Estados Unidos. A terceira temporada foi confirmada para 2019.

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