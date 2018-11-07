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Correios lançam série especial de 'selos pet'

Emissão é composta por 30 imagens de animais de estimação de funcionários da empresa

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:08
07/11/2018 - Correios lançam 'selo pet', em emissão especial 'Série América: Animais Domésticos' Crédito: Divulgação/ Correios
Os Correios colocaram em circulação nesta terça, 6, a emissão especial Série América: Animais Domésticos. A emissão é composta por 30 selos que apresentam as melhores fotos de pets de funcionários da empresa.
O tema Animais Domésticos foi definido para emissão de selo postal em 2018 pela União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP, da qual os Correios fazem parte. A empresa realizou um concurso interno com os empregados, que enviaram fotos de seus pets. O resultado foi a seleção dos 30 melhores registros fotográficos.
A série, uma verdadeira amostra do amor que os donos têm por seus pets, é composta por 15 cães, 10 gatos, um coelho, um peixe, uma galinha, um trio de periquitos australianos e uma calopsita. Foram utilizadas técnicas de fotografia e computação gráfica para a confecção das peças.
A emissão tem tiragem de 600 mil selos, com valor de R$ 1,55 cada. As peças estão disponíveis nas agências dos Correios do País e também no
site oficial
dos Correios.

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