Corpo de Bibi Ferreira é velado no Teatro Municipal do Rio

O corpo da atriz e cantora Bibi Ferreira está sendo velado por artistas, amigos e familiares na manhã desta quinta (14) no Theatro Municipal do Rio. A artista morreu nesta quarta (13), aos 96 anos, após sofrer uma parada cardíaca em seu apartamento na zona sul carioca.

Uma das que prestaram homenagem a Bibi foi a global Leona Cavalli. "Ela era de uma força enorme. Muito disciplinada e ao mesmo tempo muito bem-humorada. Ela sabia muito de teatro. Ela era o teatro", disse emocionada envolta do caixão de madeira.

Ele chegou por volta das 9h ao teatro, e o velório começou às 10h e vai até as 15h. Depois, o corpo da atriz será cremado. Bibi deixou a filha, a também artista Teresa Cristina.

O figurinista Ney Madeira, que trabalhou no espetáculo "Bibi, uma Vida em Musical", também veio prestar condolências apesar de não ter conhecido a atriz pessoalmente. "Pesquisamos tanto a vida dela que me sinto próximo", contou.