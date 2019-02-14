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Arte de luto

Corpo de Bibi Ferreira é velado no Teatro Municipal do Rio

Bibi morreu nesta quarta (13), em casa, vítima de uma complicação cardíaca

Publicado em 

14 fev 2019 às 14:02

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 14:02

O corpo da atriz e cantora Bibi Ferreira está sendo velado por artistas, amigos e familiares na manhã desta quinta (14) no Theatro Municipal do Rio. A artista morreu nesta quarta (13), aos 96 anos, após sofrer uma parada cardíaca em seu apartamento na zona sul carioca.
Uma das que prestaram homenagem a Bibi foi a global Leona Cavalli. "Ela era de uma força enorme. Muito disciplinada e ao mesmo tempo muito bem-humorada. Ela sabia muito de teatro. Ela era o teatro", disse emocionada envolta do caixão de madeira.
Ele chegou por volta das 9h ao teatro, e o velório começou às 10h e vai até as 15h. Depois, o corpo da atriz será cremado. Bibi deixou a filha, a também artista Teresa Cristina. 
O figurinista Ney Madeira, que trabalhou no espetáculo "Bibi, uma Vida em Musical", também veio prestar condolências apesar de não ter conhecido a atriz pessoalmente. "Pesquisamos tanto a vida dela que me sinto próximo", contou.
Entre as atrizes que já foram veladas no teatro estão Maria Della Costa (1926 - 2015), que passou pela companhia de teatro criada por Bibi em 1944, e Tônia Carrero (1922-2018).

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