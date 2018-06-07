Coral abre inscrições para moradores de Vila Velha

Coral Vila Em Canto se apresentando nos corredores da Prefeitura de Vila Velha, em 2017 Crédito: Claudiano Gomes/PMVV

Se você mora em Vila Velha e já quis fazer parte de um coral, eis a oportunidade. O Coral Vila em Canto está com inscrições abertas para seleção de novas vozes. A novidade é que podem se inscrever os servidores da Prefeitura de Vila Velha e a comunidade em geral. O candidato deve ter idade mínima de 18 anos.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (15). Para participar, basta preencher uma ficha de inscrição , informando nome, secretaria, setor onde trabalha, endereço residencial, telefone fixo e celular, além de e-mail.

Após preencher a ficha de inscrição, os interessados devem imprimi-la e entregá-la na recepção da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), na sede da Prefeitura de Vila Velha; enviar para o e-mail: [email protected] ; ou irem ao local do dia de ensaio, previsto para o próximo dia 19.





Os ensaios devem ocorrer todas as terças-feiras, das 18h30 às 20h, no Titanic, localizado na Praça Duque de Caxias, Centro. O Coral Vila em Canto iniciou no segundo semestre do ano passado e atualmente conta com 20 servidores inscritos.





Segundo a professora de música, Micaeli Etiene, a atividade do coral visa estimular os cantores e desenvolver o talento e habilidade, além do seu ambiente de convivência diária. O canto coral funciona como um verdadeiro agente contra o cansaço e a fadiga, proporcionando melhora no desempenho das atividades rotineiras e na motivação dos cantores. Essa atividade eleva ainda a autoestima e contribui para o desenvolvimento social, além da fácil relação social, explicou Micaeli.

SERVIÇO

Inscrições para o Coral Vila em Canto

Prazo: os interessados têm até o dia 15 de junho para os interessados têm até o dia 15 de junho para entregar o formulário de inscrição , na Prefeitura de Vila Velha, pelo e-mail bruno.paixã [email protected] ; ou no local do ensaio, no Titanic, no Centro de Vila Velha.

Informações: 3149-7474