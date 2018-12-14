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TELEVISÃO

Conversa com Bial fecha temporada com Caetano, Tom Zé e Gil

O programa traz um papo cheio de histórias sobre a Tropicália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 16:07

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 16:07

14/12/2018 - Tom Zé, Caetano Veloso e Gilberto Gil participam do Conversa com Bial em homenagem a Tropicália Crédito: Globo/Fabio Rocha
Foi em 1968 que o disco Tropicália ou Panis et Circenses sacudiu a cultura brasileira, revolucionando o modo de se pensar a música no País. Após 50 anos, o programa Conversa com Bial desta sexta, 14, fecha a sua temporada promovendo um encontro entre Caetano Veloso, Tom Zé e Gilberto Gil para falar sobre o projeto, que, além dos três, reuniu outros grandes nomes da música, como Gal Costa e Os Mutantes.
O programa traz um papo cheio de histórias sobre o período, a origem do disco e de todo o movimento cultural e político refletido por ele, conta ainda com cenário especial inspirado pela Tropicália.
Juntos e individualmente, Caetano, Tom Zé e Gil apresentam sucessos consagrados da música brasileira como Alegria, Alegria, Tropicália e Parque Industrial.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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