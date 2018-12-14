Conversa com Bial fecha temporada com Caetano, Tom Zé e Gil

Foi em 1968 que o disco Tropicália ou Panis et Circenses sacudiu a cultura brasileira, revolucionando o modo de se pensar a música no País. Após 50 anos, o programa Conversa com Bial desta sexta, 14, fecha a sua temporada promovendo um encontro entre Caetano Veloso, Tom Zé e Gilberto Gil para falar sobre o projeto, que, além dos três, reuniu outros grandes nomes da música, como Gal Costa e Os Mutantes.