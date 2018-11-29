Contratenor espanhol dá masterclass de graça em Vila Velha

O contratenor espanhol Victor Jiménez Díaz Crédito: Reprodução/Instagram @mrjimenezdiaz

Nesta quinta-feira (29), às 14h30 e às 17h, o contratenor espanhol Victor Jiménez Díaz dará duas aulas de masterclass de graça no Coletivo das Artes, em Vila Velha. Além disso, o cantor será o solista de "Os Heróis de Handel", concerto que será realizado nesta sexta-feira (30), às 20h, na Catedral de Vitória. As duas atividades são de graça.

Com o masterclass, Victor quer ajudar os alunos com sensações e quer compartilhar um pouco da própria experiência na profissão que começou a trilhar quando tinha 11 anos de idade, no Conservatori del Liceu, em Barcelona, na Espanha. "No canto, a base é a respiração. Mas a magia da apresentação nasce da intuição e personalidade do próprio artista, sempre. Então tem que trabalhar duro e não desistir. Ficarei feliz se conseguir contagiar os alunos com o meu amor à música", garante.

Victor nunca esteve no Brasil antes e, no Espírito Santo, se diz encantando pelo capixaba e pela gastronomia típica da região. "Além disso, vir no verão brasileiro direto do frio de Paris é um presente (risos)", brinca. Há um ano ele começou a colaborar com os trabalhos de A Trupe Barroca - grupo do Estado - e recebeu o convite para ministrar a classe. "Esse projeto está à altura de qualquer formação europeia. Estou muito feliz de apresentá-lo aqui e brindar com os brasileiros um pouco da nossa cultura musical, que é universal", comemora.

Na apresentação que fará na sexta (30), na Catedral de Vitória, Victor vai explorar Handel - famoso compositor clássico alemão - e suas facetas na arte. "Handel é, digamos, junto de Vivaldi, o centro sobre o qual se constrói minha técnica vocal. É minha concepção como músico e minha agenda anual de concertos. Minha voz sempre precisa cantar Handel para me sentir bem", declara, já adiantando que o concerto terá um quê sentimental, que deixará a beleza da música sobressair ainda mais.

O espanhol aposta nesse concerto como "uma forma de fazer o mundo conhecer um estilo de música teatral do século XVII" e vai buscar introduzir para o público capixaba toda a energia da criação do compositor.

"EM TODOS OS PAÍSES SE APOIA MAIS OU MENOS A CULTURA"

Victor critica até as políticas de fomento à cultura empregadas em países desenvolvidos, como os da Europa. No entanto, reconhece que no Brasil a situação é ainda um pouco mais preocupante. Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, o espanhol destaca que na Europa salva-se os hábitos que a população tem de valorizar todos os tipos de arte. "Mas acho que o mundo passa por um momento difícil em vários segmentos", afirma.

As salas de concerto e teatros são centros nos quais os artistas e produtores dedicam suas vidas pensando em como fazer feliz o público Victor Jiménez Diaz, contratenor espanhol

Segundo ele, a cultura sempre precisa de mais da ajuda pública e dos apoios de instituições privadas. "O mais importante é que a gente possa conhecer a atividade cultural das que temos acesso. Isso porque, com certeza, o espectador sempre vai ter um saldo positivo se for prestigiar essas produções culturais", garante.

SERVIÇO

Masterclass de Música Barroca com Victor Jiménez Díaz

Local: Coletivo das Artes (R. Pres. Lima, 516, Centro de Vila Velha)

Data: quinta-feira (29), às 14h30 e às 17h

Inscrições gratuitas e mais informações: (27) 98854-1828

Concerto "Os Heróis de Handel"

Local: Catedral Metropolitana de Vitória (Cidade Alta, Vitória)