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Conselho de Relações Públicas critica cena de 'Segundo Sol'

No capítulo que foi ao ar na segunda-feira, 28, o personagem de Chay Suede, que é garoto de programa, diz que virou relações públicas

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:50
Chay Suede aparece em cena de "Segundo Sol" jogando capoeira Crédito: Reprodução/TV Globo
Na última segunda-feira, 28, foi ao ar uma cena em Segundo Sol na qual Ícaro, personagem vivido por Chay Suede, diz para sua irmã Manuela (Luisa Arraes), que agora virou relações públicas - mas ele é, na verdade, um garoto de programa.
A menção equivocada causou reações negativas em alguns profissionais do setor e, por isso, o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (Conferp) se pronunciou por meio de uma nota, ressaltando o papel de um relações públicas.
IMPACTO NA OPINIÃO PÚBLICA
Em nota publicada em seu site oficial, a entidade diz que "apesar de a novela Segundo Sol se tratar de uma obra de ficção", ela tem "impacto na formação da opinião pública" e ressalta que a profissão é regulamentada pela Lei 5.377, de dezembro de 1967, que "somente podem exercê-la profissionais com nível superior e registrados no respectivo conselho regional".
"Por entendermos a grande responsabilidade desta emissora na transmissão de informações corretas, solicitamos que o autor João Emanuel Carneiro possa deixar claro, nos próximos capítulos, o que de fato faz o profissional formado em relações públicas. O Conferp esclarece que o relações-públicas é o profissional responsável pela gestão da comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor, por meio do estabelecimento de políticas, estratégias e instrumentos de comunicação e relacionamento", continua a nota.
Procurada pelo E+, a Globo se pronunciou sobre o assunto:  "Na novela, Ícaro (Chay Suede), pego de surpresa com a insistência da irmã para saber sobre seu novo emprego, mente ao dizer que é Relações Públicas. Como uma obra de ficção, Segundo Sol recria, livremente, situações que podem ocorrer na vida real, buscando apenas tecer o pano de fundo para suas histórias sem ofender qualquer categoria profissional". 
OUTRO CASO
Há alguns meses, outra novela da emissora foi alvo de críticas por um conselho profissional. Em fevereiro, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma carta aberta contra o fato de a personagem Laura, que tem traumas decorrentes de abusos sexuais que sofreu, ter procurado ajuda de coaching e sessões de hipnose em vez de se consultar com um psicólogo. Na época, o CFP disse: "As pessoas devem buscar terapias adequadas conduzidas por profissionais habilitados para os cuidados com a saúde, particularmente a saúde mental".
Julia Dalavia (Adriana) era advogada e coach em O Outro Lado do Paraíso Crédito: Divulgação/TV Globo

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