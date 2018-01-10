"Mamãe Passou Foi Pimenta": conheça o bloco de carnaval que há 8 anos agita Alfredo Chaves Crédito: Line Fotos/Reprodução/Facebook Bloco Mamãe Passou Foi Pimenta

Há oito anos, o bloco "Mamãe Passou foi Pimenta" agita as ruas de Alfredo Chaves, região Serrana do Espírito Santo. Na última edição, recebeu quase mil foliões, com direito a turistas até de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inclusive, mesmo em plena greve da Polícia Militar, em 2017, o evento não deixou de acontecer.

Neste ano, a festa acontece com concentração em um lugar fechado, com open bar e copo personalizado para os foliões. Depois, ele roda pelas principais avenidas e ruas da cidade, como conta um dos organizadores do bloco, Eduardo Oliveira, de 24 anos. "A DJ Jess Benevides vai ser uma das que vai comandar a picape dessa concentração que acontece indoor", completa.

Ele adianta que a ideia de fazer o bloco começou com um grupo de amigos que se reunia e fazia um churrasco na época do carnaval todo ano. Um belo dia, um olhou para a cara do outro e disse: "por que não saímos, por aí, como se fôssemos um bloco de carnaval?". "E não é que a ideia deu certo?", brinca.

Eduardo revela que, do ano em que começou para cá, o número de gente que se interessava pelo evento só cresceu. Em 2015, já eram mais de 500 pessoas participando da concentração. Na última edição, o evento reuniu 980 e, desta vez, a expectativa é de, aproximadamente, 600 foliões.

"Ano passado, teve a greve da PM, mas nós estávamos com tudo pago, tudo organizado. Não tinha como não fazer. Então, só acertamos tudo dentro de um lugar fechado e nos preocupamos em contratar seguranças", diz. O organizador afirma que esse planejamento é de quase um ano. "Depois que passa o carnaval oficial, nós descansamos, no máximo, um mês e já vamos pensando no evento do ano seguinte", pondera.

Depois de concentrados, nesse lugar fechado, os foliões saem pelas ruas de Alfredo Chaves usando o abadá do bloco. Eduardo garante que neste ano também está sendo definida uma programação de brincadeiras com shots de bebidas durante a concentração para a galera.

SERVIÇO

Bloco Mamãe Passou Foi Pimenta #SóPegaQuemAguenta

Quando: Domingo, 11 de fevereiro, a partir das 15h

Onde: Na entrada da cidade, onde será montada a estrutura

Quanto: R$ 40 (1º lote); R$ 50 (2º lote) e R$ 60 (3º lote)