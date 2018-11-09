Confira os vencedores do Prêmio Jabuti 2018

O Prêmio Jabuti 2018 foi entregue nesta quinta-feira, 8, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. A premiação passou por uma reformulação, agora tem 18 categorias (eram 29 no ano passado), e premia apenas o primeiro colocado de cada uma delas.
O vencedor do Livro do Ano vai receber R$100 mil - o vencedor de cada categoria recebe agora R$ 5 mil (eram R$3,5 mil em 2017).
Duas novas categorias foram criadas este ano: formação de novos leitores e impressão.
Em junho, em uma das polêmicas que envolveu o prêmio este ano, Luiz Armando Bagolin renunciou ao cargo de curador, que ele ocupava pelo segundo ano. Em seguida, a CBL anunciou que para este não iria considerar as sugestões que vieram após a mudança do regulamento - a maior desde 2013.
Veja a lista de vencedores do Jabuti 2018 abaixo:
Eixo: Literatura
LIVRO DO ANO
Título: "à cidade" (Autor Independente), de Mailson Furtado Viana
Conto
Título: Enfim, Imperatriz | Autor(a): Maria Fernanda Elias Maglio | Editora(s): Editora Patuá
Crônica
Título: O poeta e outras crônicas de literatura e vida | Autor(a): Rubem Braga, André Seffrin e Gustavo Henrique Tuna | Editora(s): Global Editora
Histórias em Quadrinhos
Título: Angola Janga | Autor(a): Marcelo D'Salete | Editora(s): Veneta
Infantil e Juvenil
Título: O Brasil dos Dinossauros | Autor(a): Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira | Editora(s): Marte
Poesia
Título: à cidade | Autor(a): Mailson Furtado Viana | Editora(s): Autor Independente
Romance
Título: O clube dos jardineiros de fumaça | Autor(a): Carol Bensimon | Editora(s): Companhia das Letras
Tradução
Título: O macaco e a essência | Tradutor(a): Fábio Bonillo | Editora(s): Biblioteca Azul
Título: Poemas | Tradutor(a): Geraldo Holanda Cavalcanti | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo
Eixo: Ensaios
Artes
Título: Imaginai! O teatro de Gabriel Villela | Autor(a): Dib Carneiro Neto e Rodrigo Louçana Audi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
Biografia
Título: Roquette-Pinto: o corpo a corpo com o Brasil | Autor(a): Claudio Bojunga | Editora(s): Casa da Palavra
Ciências
Título: As Maravilhosas Utilidades da Geometria: da pré-história à era espacial | Autor(a): Adalberto Ramon Valderrama Gerbasi | Editora(s): PUCPRESS
Economia Criativa
Título: Design de Capas do Livro Didático: a Editora Ática nos Anos 1970 e 1980 | Autor(a): Didier Dias de Moraes | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo
Humanidades
Título: Democracia Tropical | Autor(a): Fernando Gabeira | Editora(s): Estação Brasil
Eixo: Livro
Capa
Título: O Corego: Texto Anônimo do Século XVII sobre a Arte da Encenação | Capista: Carla Fernanda Fontana | Editora(s): Editora da Universidade de São Paulo
Ilustração
Título: Os trabalhos da mão | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Editora Positivo
Impressão
Título: Bruno Dunley | Responsável: Ipsis (Jesué Pires) | Editora(s): Associação para o Patronato Contemporâneo
Projeto Gráfico
Título: CONFLITOS: FOTOGRAFIA E VIOLÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL - 1889-1964 |Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Instituto Moreira Salles
Eixo: Inovação
Formação de Novos Leitores
1º Lugar - Projeto: Psicanálise e literatura - Freud e os clássicos | Responsável: Ingrid de Mello Vorsatz
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
Título: Fim | Autor(a): Fernanda Torres | Editora(s): Companhia das Letras / Restless Books