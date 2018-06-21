Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 21 a 27 de junho

Especial

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS Crédito: FESTIVAL VARILUX

Festival Varilux de Cinema Francês

CineSesc Glória:

(Quinta) Primavera em Casablanca: 18h20.

(Sexta) Promessa ao Amanhecer: 18h20.

(Sábado) A Raposa Má: 14h30. O Retorno do Herói: 18h20.

(Domingo) A Raposa Má: 14h30. O Último Suspiro: 18h20.

Warner Home Video Crédito: Intriga Internacional

Intriga Internacional

(North by Northwest, EUA, 1959, 136 min). Policial. Direção: Alfred Hitchcock. Com Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason.

Sinopse: O publicitário Roger Tornhill é confundido com um agente secreto e acaba se envolvendo em uma perigosa trama de espionagem. Após ser acusado de assassinato, ele precisa lutar para provar sua inocência e, ao mesmo tempo, tenta escapar da polícia e de criminosos que estão a sua procura.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 7: 20h (somente terça).

Estreias

Diamond Films Crédito: Hereditário

Hereditário

(Hereditary, EUA, 2018, 126 min). Terror. Direção: Ari Aster. Com Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff.

Sinopse: Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse um sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie, por quem ela sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h10 (somente sábado, domingo e segunda), 15h50, 18h30 (dub.), 21h05.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente quinta, sexta e segunda): 14h40, 17h30 (dub.), 20h20. Sala 1 (somente sábado e domingo): 12h50 (dub.), 15h40, 18h30 (dub.), 21h20. Sala 1 (somente terça): 13h15 (dub.), 16h15. Sala 1 (somente quarta): 19h20 (dub.), 22h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h50, 18h20, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h15 (dub.), 18h40 (dub.), 21h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h15 (somente sábado e domingo), 18h40, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 13h30 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 16h (dub.), 18h30, 21h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h30 (exceto quarta), 19h, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h40 (dub.), 19h10 (dub.), 21h40.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h, 17h, 19h40, 22h30 (somente sexta e sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h (dub.), 15h50 (dub.) (exceto quarta), 19h, 21h40.

Pagu Pictures Crédito: Tungstênio

Tungstênio

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Heitor Dhalia. Com Fabrício Boliveira, Samira Carvalho, José Dumont.

Sinopse: Um sargento do exército aposentado, um policial e sua esposa e um traficante aparentemente não possuem nada em comum, mas eles vão se unir em prol de um bem maior. Quando pessoas começam a utilizar explosivos para pescar na orla de Salvador, na Bahia, esse grupo fará de tudo para acabar com esse crime ambiental. Mas, na busca dos caminhos que lhes pareçam mais corretos, cada um deles vai passar por mais conflitos pessoais e morais.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h, 17h, 19h, 20h50.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 13h15, 15h20, 17h25, 22h15. Sala 7 (exceto sábado, domingo e quarta): 14h45, 16h55, 21h55. Sala 7 (somente quarta): 21h55.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto quarta): 18h, 20h (exceto terça, sábado e domingo), 20h10 (somente terça), 20h20 (somente sábado e domingo), 22h10. Sala 4 (somente quarta): 17h50, 19h50, 21h50.

IMOVISION Crédito: Lua de Jupiter

Lua de Júpiter

(Jupiter holdja, Hungria, Alemanha, 2018, 123 min). Drama. Direção: Kornél Mundruczó. Com Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi.

Sinopse: Aryan, um jovem migrante, é baleado ao tentar ilegalmente cruzar a fronteira da Hungria. Depois do choque provocado pelo acidente, descobre que adquiriu o poder de levitar e agora, preso em um campo refugiados, precisa contar com a ajuda do Dr. Stern, que tem interesses muito específicos na habilidade sobrenatural.

Cine Jardins, sala 1: 21h.

Uma Escala em Paris Crédito: IMOVISION

Uma Escala em Paris

(Thirst Street, França, EUA, 2018, 83 min). Comédia. Direção: Nathan Silver. Com Lindsay Burdge, Damien Bonnard, Esther Garrel.

Sinopse: Gina, uma comissária de bordo americana, que depois de uma temporada sozinha e deprimida pelo suicídio de seu namorado, acaba conhecendo e se apaixonando por Jérôme, um garçom parisiense. E, quando finalmente decide ficar na França para viver este amor, surge Clémence, um antigo amor de Jérôme que transformará a vida de Gina em uma rede de desilusões e loucura.

Cine Jardins, sala 1: 15h30 (exceto sábado e domingo), 19h20.

O Amante Duplo Crédito: California Filmes

O Amante Duplo

(L'Amant Double, França, Bélgica, 2018, 107 min). Suspense/Drama. Direção: François Ozon. Com Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset.

Sinopse: Chloé é uma mulher reprimida sexualmente que, constantemente, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de Paul, um psicólogo. Só que, com o andar as sessões de terapia, eles acabam se apaixonando. Diante da situação, Paul encerra a terapia e indica uma colega para tratar a esposa. Entretanto, ela resolve se consultar com outro psicólogo, o irmão gêmeo de Paul, que ela nunca tinha ouvido falar até então.

Cine Jardins, sala 2: 15h, 21h15.

50 são os novos 30 Crédito: Cineart Filmes

50 São Os Novos 30

(Marie-Francine, França, 2018, 95 min). Comédia. Direção: Valérie Lemercier. Com Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent.

Sinopse: Aos 50 anos, Marie-Francine está muito velha para o seu emprego e para o marido, que a troca por uma mulher mais nova. Ela volta a morar na casa dos pais, que a tratam de forma infantilizada, e começa a trabalhar em uma pequena loja de cigarros eletrônicos, onde finalmente conhecerá Miguel. Sem admitir, ele está na mesma situação que ela. Com a paixão emergente, eles precisam abrigar o novo amor sem que nenhum dos dois tenha uma casa própria.

Cine Jardins, sala 2: 19h15.

Sexy Por Acidente Crédito: PARIS FILMES

Sexy por Acidente

(I Feel Pretty, EUA, China, 2018, 110 min). Comédia. Direção: Abby Kohn, Marc Silverstein. Com: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel.

Sinopse: Renee, uma mulher comum, luta diariamente com sua insegurança. Depois de cair de bicicleta e bater a cabeça, ela de repente acorda acreditando ser a mulher maiz capaz e bonita do mundo. E com isso Renee começa a viver a vida mais confiante e sem medo das falhas.





Cinemark Vitória, sala 7 (somente sábado e domingo): 19h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 18h30

Em Cartaz

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/Ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h20 (somente sábado, domingo e segunda), 16h, 18h40, 21h20. Sala 4 (somente sábado, domingo e segunda): 18h, 20h40 (dub.). Sala 7: 15h (somente terça, quinta e sexta), 15h10 (somente sábado, domingo e segunda), 17h40 (exceto sábado, domingo e segunda), 17h50 (somente sábado, domingo e segunda), 20h20 (exceto sábado, domingo e segunda).

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 16h20 (exceto quarta), 19h10. Sala 4: 18h40, 21h30. Sala 5 (3D/dub.): 17h50, 20h40. Sala 6 (3D): 14h20 (exceto quarta), 17h10 (exceto quarta), 20h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h10.

Cine Unimed, sala 2 (3D): 16h (dub.) (somente sábado e domingo), 18h30 (dub.), 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30. Sala 4: 14h30 (dub.), 17h, 19h30, 21h55 (dub.).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 20h (exceto quarta), 21h15 (somente quarta). Sala 3 (3D/dub.) (exceto quarta): 15h30, 18h, 20h30. Sala 3 (3D/dub.) (somente quarta): 19h, 21h30. Sala 4 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30 (exceto quarta), 19h, 21h30. Sala 5 (dub.) (exceto quarta): 16h, 18h30, 21h. Sala 5 (dub.) (somente quarta): 19h15, 21h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h20.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 16h40, 19h, 21h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 2: 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h, 23h50 (somente sexta e sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (exceto quarta): 18h40, 21h30. Sala 2 (3D) (exceto quarta, sábado e domingo): 14h30, 17h10, 19h45, 22h20. Sala 2 (3D) (somente sábado e domingo): 11h45, 14h30, 17h10, 20h, 22h35. Sala 2 (3D) (somente quarta): 13h50, 18h10, 20h50. Sala 3 (dub.) (exceto quarta): 16h20, 19h10. Sala 3 (dub.) (somente quarta): 19h40. Sala 8 (exceto quarta): 17h50, 20h40. Sala 8 (somente quarta): 18h40, 21h20.

Talvez Uma História de Amor Crédito: WARNER BROS.

Talvez Uma História de Amor

(Brasil, 2018, 105 min). Romance. Direção: Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano, Thaila Ayala, Bianca Comparato.

Sinopse: Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara. Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (somente sábado, domingo e segunda): 16h10. Sala 7 (somente sábado, domingo e segunda): 13h.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quarta): 13h50. Sala 8 (exceto terça e quarta): 16h45.

Cine Unimed, sala 4: 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h50 (exceto quarta, sábado e domingo), 14h (somente sábado e domingo), 18h30 (somente quarta).

O Nó do Diabo Crédito: Elo Company

O Nó do Diabo

(Brasil, 2018, 128 min). Terror. Direção: Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi. Com Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira.

Sinopse: Há dois séculos atrás, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local, mesmo que ninguém perceba. Eventos estranhos começam a se desenvolver e a morte torna-se evidente. Cinco contos de horror ilustram a narrativa.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (exceto quarta, sábado e domingo): 13h50. Sala 1 (somente sábado e domingo): 14h. Sala 1 (somente quarta): 18h30.

Do Jeito que Elas Querem Crédito: PARIS FILMES

Do Jeito que Elas Querem

(Book Club, EUA, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Bill Holderman. Com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.

Sinopse: Nos arredores da Califórnia, quatro amigas de longa data estão na casa dos 60 anos e decidem ler no clube do livro mensal o romance Cinquenta Tons de Cinza. Esse não é o tipo de livro que elas leem normalmente, o que faz com que a vida dessas mulheres bem-sucedidas e inteligentes mude completamente.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto quarta): 16h10. Sala 8: 16h40 (somente terça), 19h15 (exceto terça).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 16h40.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 16h10 (exceto quarta), 20h40 (somente quarta). Sala 7 (somente segunda, quinta e sexta): 14h, 18h30, 21h. Sala 7 (somente sábado e domingo): 15h40, 21h. Sala 7 (somente terça): 17h30. Sala 7 (somente quarta): 14h, 20h, 22h10.

O Sol da Meia Noite Crédito: Diamond Films

O Sol da Meia Noite

(Midnight Sun, EUA, 2018, 93 min). Romance. Direção: Scott Speer. Com Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle.

Sinopse: Katie é uma jovem de 17 anos que vive protegida dentro de sua casa desde a sua infância. Confinada no local durante os dias, ela possui uma rara doença que faz com que a menor quantidade de luz solar seja mortal. Sua situação muda quando seu destino se cruza com o de Charlie e eles iniciam um romance de verão.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h25 (exceto sábado, domingo e segunda).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 14h (somente terça), 16h30 (somente segunda, quinta e sexta), 18h (somente quarta).

Atrizes de "Oito Mulheres e Um Segredo" dizem o que já furtaram Crédito: Warner Bros/Divulgação

Oito Mulheres E Um Segredo

(Oceans 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/Comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h50 (somente sábado, domingo e segunda). Sala 2: 14h10 (somente sábado, domingo e segunda), 16h30, 18h50, 21h10. Sala 7 (dub.): 20h30 (somente sábado, domingo e segunda).

Cinemark Vitória, sala 3 (exceto quarta): 13h10, 15h45, 18h20, 21h. Sala 3 (somente quarta): 18h20, 20h55.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h40, 16h45, 18h50, 20h55.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h10 (dub.), 19h20, 21h30.

Cine Ritz Guarapari,sala 2: 19h10, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h50, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h20, 22h15.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (exceto quarta, sábado e domingo): 15h (dub.), 17h20, 19h35, 21h50 (dub.). Sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h15, 14h50 (dub.), 17h05, 19h20 (dub.), 21h50. Sala 5 (somente quarta): 12h (dub.), 14h20, 19h30 (dub.), 22h.

Gnomeu e Julieta 2: O MISTÉRIO DO JARDIM Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h25 (somente sábado, domingo e segunda).

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.) (exceto quarta): 13h, 15h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 16h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h30.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h30 (somente quarta), 13h10 (exceto quarta), 15h30 (exceto quarta).

Girassóis da Rússia Crédito: Reprodução

Girassóis da Rússia

(I Girasoli, França, Itália, 1970, 107 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva.

Sinopse: Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Giovanna não consegue aceitar que seu marido tenha morrido em combate na Rússia. Então, ela decide viajar atrás de seu paradeiro, passando por cidades e campos de girassóis. Quando enfim ela o encontra, percebe que algo mudou na relação entre eles.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Ella e John Crédito: SONY PICTURES

Ella e John

(The Leisure Seeker, Itália, França, 2018, 113 min). Romance. Direção: Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.

Sinopse: Septuagenários, o casal de aposentados Ella e John decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. Desafiando limites e receios os dois embarcam numa aventura transformadora que sai de Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida.

Cine Jardins, sala 1: 17h10.

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 15h30 (somente sábado, domingo e segunda), 15h40 (exceto sábado, domingo e segunda), 20h40 (exceto sábado, domingo e segunda).

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto quarta): 13h25. Sala 6: 14h (exceto quarta), 21h50 (exceto terça).

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h45, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h15, 18h35.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h20.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h30 (exceto quarta), 19h (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h15, 15h45, 18h20, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 13h40 (dub.) (exceto quarta), 22h (exceto quarta), 22h20 (somente quarta).

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h10.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.