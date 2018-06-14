Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 14 a 20 de junho

Especial

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS Crédito: FESTIVAL VARILUX

Festival Varilux de Cinema Francês

CINE JARDINS

SEXTA-FEIRA (15): Carnívoras, sala 2: 15h25; Custódia, sala 2: 17h25; O Orgulho, sala 2: 19h20; A Excentrica Família Gaspard, sala 2: 21h15.

SÁBADO (16): A Raposa Má, sala 2 (dub.): 15h50; O Poder de Diane, sala 2: 17h40; O Retorno do Herói, sala 2: 19h25; De Carona Para O Amor, sala 2: 21h15.

DOMINGO (17): A Busca do Chef Ducasse, sala 2: 14h10; Promessa ao Amanhecer, sala 2: 16h30; Nos Vemos no Paraíso, sala 2: 19h; Primavera em Casablanca, sala 2: 21h15.

SEGUNDA-FEIRA (18): Gauguin: Viagem ao Taiti, sala 2: 14h35; A Excêntrica Família Gaspard, sala 2: 16h35; A Aparição, sala 2: 18h40; Carnívoras, sala 2: 21h15.

TERÇA-FEIRA (19): O Último Suspiro, sala 2: 14h55; Troca de Rainhas, sala 2: 16h45; Promessa Ao Amanhecer, sala 2: 18h45; A Busca do Chef Ducasse, sala 2: 21h15;

QUARTA-FEIRA (20): A Custódia, sala 2: 15h10; Marvin, sala 2: 17h05; 50 São os Novos 30, sala 2: 19h20; A Noite Devorou o Mundo, sala 2: 21h15

CINESESC GLÓRIA

SEXTA-FEIRA (15): Nos Vemos no Paraíso: 18h20.

SÁBADO (16): A Raposa Má: 14h30; O Orgulho: 18h20.

DOMINGO (17): A Raposa Má: 14h30; O Poder de Diane: 18h20.

Estreias

Talvez Uma História de Amor Crédito: WARNER BROS.

Talvez Uma História de Amor

(Brasil, 2018, 105 min). Romance. Direção: Rodrigo Bernardo. Com Mateus Solano, Thaila Ayala, Bianca Comparato.

Sinopse: Quando chega em casa, depois de mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio liga a secretária eletrônica e ouve um recado perturbador. É uma mensagem de Clara, comunicando o término do relacionamento dos dois. Virgílio, contudo, não faz a menor ideia de quem é Clara. Perturbado devido ao seu jeito metódico e controlador, ele não se lembra de ter se relacionado com ninguém, mas todos ao seu redor pareciam saber do relacionamento dos dois, perguntando como ele está se sentindo com o término. Agora, ele precisa encontrar essa mulher misteriosa.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto domingo e segunda): 14h50, 17h20, 19h45, 22h10. Sala 8 (somente domingo): 12h20, 17h30, 20h, 22h20. Sala 8 (somente segunda): 13h50, 16h15, 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h10 (exceto domingo). Sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h30, 15h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto domingo): 14h50, 17h15, 19h40, 22h10. Sala 5 (somente domingo): 17h45, 20h10, 22h30.

O Nó do Diabo Crédito: Elo Company

O Nó do Diabo

(Brasil, 2018, 128 min). Terror. Direção: Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi. Com Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira.

Sinopse: Há dois séculos atrás, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local, mesmo que ninguém perceba. Eventos estranhos começam a se desenvolver e a morte torna-se evidente. Cinco contos de horror ilustram a narrativa.

Sinopse: Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Do Jeito que Elas Querem Crédito: PARIS FILMES

Do Jeito que Elas Querem

(Book Club, EUA, 2018, 97 min). Comédia. Direção: Bill Holderman. Com Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.

Sinopse: Nos arredores da Califórnia, quatro amigas de longa data estão na casa dos 60 anos e decidem ler no clube do livro mensal o romance Cinquenta Tons de Cinza. Esse não é o tipo de livro que elas leem normalmente, o que faz com que a vida dessas mulheres bem-sucedidas e inteligentes mude completamente.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h15, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado e domingo): 13h20, 15h50 (exceto domingo), 18h15, 20h45. Sala 1 (exceto sábado e domingo): 16h40, 19h10, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h15 (exceto domingo), 21h05.

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 15h15 (somente sábado), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h20 (dub.) (somente sábado), 16h40 (dub.) (exceto domingo), 17h40 (dub.) (somente domingo), 19h (exceto domingo), 19h50 (somente domingo), 21h40 (exceto domingo), 22h20 (somente domingo).

O Sol da Meia Noite Crédito: Diamond Films

O Sol da Meia Noite

(Midnight Sun, EUA, 2018, 93 min). Romance. Direção: Scott Speer. Com Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle.

Sinopse: Katie é uma jovem de 17 anos que vive protegida dentro de sua casa desde a sua infância. Confinada no local durante os dias, ela possui uma rara doença que faz com que a menor quantidade de luz solar seja mortal. Sua situação muda quando seu destino se cruza com o de Charlie e eles iniciam um romance de verão.

Cine Unimed, sala 4: 19h (dub.), 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h (dub.), 20h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h10 (dub.) (exceto domingo), 18h30, 20h30 (dub.).

Multiplex Araújo, sala 1 (dub.): 17h15 (exceto domingo), 19h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto domingo): 14h (dub.), 16h (dub.), 18h (dub.), 20h. Sala 4 (somente domingo): 18h30 (dub.), 20h50.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/Ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D): 16h10 (dub.) (somente quinta, sexta e sábado), 18h40 (dub.), 21h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h10 (somente quinta, sexta e sábado), 18h40, 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h10, 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h30, 18h, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 15h40, 18h10, 20h40. Sala 5 (dub.): 15h50, 18h20, 20h50.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 15h15, 18h15, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30. Sala 4: 14h30 (dub.), 17h, 19h30, 21h55 (dub.).

Cinemark Vitória, sala 2: 16h30 (dub.) (exceto domingo), 19h20. Sala 3 (3D): 18h40, 21h30. Sala 5 (3D/dub.) (exceto domingo): 17h10, 20h. Sala 5 (3D/dub.) (somente domingo): 17h20, 20h10. Sala 6 (3D): 12h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h (dub.), 17h50, 20h40.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h (exceto domingo), 15h40 (exceto domingo), 18h20, 21h. Sala 3: 13h20 (exceto domingo), 16h (exceto domingo), 18h40, 21h20. Sala 7: 18h (dub.), 20h40.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h, 21h15.

Multiplex Araújo, sala 3 (3D/dub.): 15h30 (exceto sábado e domingo), 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h (somente sábado), 16h30 (exceto domingo), 19h, 21h30. Sala 5 (dub.) (exceto domingo): 16h, 18h30, 21h. Sala 5 (dub.) (somente domingo): 19h15, 21h45.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 18h40, 21h30. Sala 2 (3D/dub.): 12h10. Sala 3 (dub.): 16h30 (exceto domingo), 19h20, 22h (somente domingo). Sala 8 (3D/dub.) (exceto sábado e domingo): 17h10, 20h. Sala 8 (3D/dub.) (somente sábado): 17h20, 20h10. Sala 8 (3D/dub.) (somente domingo): 18h, 21h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 16h40, 19h, 21h20.

Em Cartaz

Atrizes de "Oito Mulheres e Um Segredo" dizem o que já furtaram Crédito: Warner Bros/Divulgação

Oito Mulheres E Um Segredo

(Oceans 8, EUA, 2018, 110 min). Ação/Comédia. Direção: Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.

Sinopse: Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h30, 20h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h30, 20h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h50, 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h45 (exceto sábado), 18h50, 20h55.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h30, 18h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h10 (dub.), 19h20, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h10, 15h45 (exceto domingo), 18h20, 20h55.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h (exceto domingo), 16h20 (exceto domingo), 18h50, 21h10.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (exceto sábado e domingo): 13h40 (dub.), 16h20 (dub.), 18h50, 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (somente domingo): 13h40 (dub.), 18h20, 21h20.

Mazinger Z - Infinity Crédito: Cinemark

Mazinger Z - Infinity

(Japão, 2018, 95 min). Ação. Direção: Junji Shimizu. Com Shôtarô Morikubo, Ai Kayano, Sumire Uesaka.

Sinopse: Quando o malvado Dr Hell ataca a Terra, o poderoso Mazinger Z surge para detê-lo.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h40 (exceto sábado e domingo), 13h44 (somente sábado), 20h30 (somente domingo).

No olho do furacão Crédito: IMAGEM FILMES

No Olho do Furacão

(The Hurricane Heist, EUA, 2018, 100 min). Ação. Direção: Rob Cohen. Com Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten.

Sinopse: Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos, e eles precisam do código de segurança que apenas uma funcionária do banco tem conhecimento.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h (somente sábado e domingo), 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h50.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h15, 21h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h50 (dub.), 21h50.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h04 (somente sábado), 18h (somente domingo), 18h33 (somente sábado), 21h50 (exceto sábado e domingo).

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.) (exceto domingo): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h30 (somente domingo), 13h20 (exceto domingo).

Não se aceitam devoluções Crédito: Fox Film do Brasil

Não se Aceitam Devoluções

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto.

Sinopse: Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (somente sábado): 14h45.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Gnomeu e Julieta 2: O MISTÉRIO DO JARDIM Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 13h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 18h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo) 16h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h20.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h, 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h20.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 13h, 15h10 (3D) (exceto domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h50 (somente sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) (exceto domingo): 13h, 15h10. Sala 8 (dub.) (somente domingo): 12h10, 14h10.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.) (somente sábado): 15h.

Han Solo Uma História Star Wars Crédito: Disney

Han Solo: Uma História Star Wars

(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Aventura/fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.

Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.

Cinemark Vitória, sala 7 : 16h (exceto sábado e domingo), 21h02 (somente sábado).

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h15, 18h35.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h45, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h45, 16h30, 19h45, 22h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h35.

Cinemark Vitória, sala 2: 22h15. Sala 3: 13h20 (dub.), 16h05 (exceto domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h45 (exceto domingo), 18h35.

Multiplex Araújo, sala 2 (dub.): 19h. Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.) (exceto domingo): 15h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (exceto domingo): 22h.

Eu só posso imaginar Crédito: PARIS FILMES

Eu Só Posso Imaginar

(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.

Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h20.

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h20.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 18h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h (somente domingo), 13h30 (exceto domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h15 (somente domingo), 13h30 (exceto domingo).

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.